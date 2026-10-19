Balacera durante supuesto intento de robo a blindado deja heridos en Guayaquil

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Alrededor de cinco personas resultaron heridas en una balacera registrada este lunes 19 de octubre de 2026 en la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil. Los reportes preliminares relacionan el hecho con un presunto intento de robo a un vehículo blindado.

Según esa información, varios sujetos intentaron sustraer el dinero del automotor. La intervención de la Policía Nacional dio paso a un intercambio de disparos en el sector.

Los heridos transitaban por la vía en medio de la balacera en Guayaquil

Las personas afectadas habrían sido alcanzadas por balas perdidas mientras transitaban por ese tramo vial, de acuerdo con los primeros informes sobre lo ocurrido.

El balance inicial sitúa en alrededor de cinco el número de heridos. La información disponible no precisa sus identidades, sus edades ni la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Un relajo Guayaquil, trataron de asaltar un blindado y la policía reaccionó a tiempo pero hubo civiles heridos en la balacera. https://t.co/8wKnyIl8Gs — 𝙅𝙤𝙝𝙣 𝙈é𝙣𝙙𝙚𝙯 🤠 (@MendezJohn20) October 19, 2026

Ambulancias trasladaron a los afectados durante una balacera entre policías y delincuentes

Personal de socorro y ambulancias se desplazaron al punto de la emergencia para atender a las víctimas. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a casas de salud cercanas.

Los reportes proporcionados no identifican los establecimientos a los que ingresaron los heridos ni detallan su evolución tras recibir atención médica.

Agentes mantienen acordonado el sector

La Policía mantiene acordonada la zona para realizar la fijación de los indicios balísticos tras el cruce de disparos.

#Guayaquil | Un intento de asalto a un camión blindado fue frustrado en los exteriores del night club Obsesión, por la entrada de la 8. Durante el enfrentamiento, tres personas habrían resultado heridas. https://t.co/DsDCuZSQHs — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) October 19, 2026

La información preliminar no precisa cuántos sujetos participaron en el presunto intento de robo, si hubo detenidos o si lograron sustraer dinero del vehículo blindado. Tampoco establece si entre los heridos hay policías o integrantes de la tripulación del automotor.

Te recomendamos