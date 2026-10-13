Balacera en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil, deja dos heridos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una balacera se produjo en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado, al sur de Guayaquil, cerca de la ciudadela Huancavilca, la noche del lunes 12 de octubre de 2026. El ataque armado dejó a dos hombres heridos con múltiples impactos de bala.

Uno de los heridos fue trasladado en camilla hacia el área de emergencia de la casa de salud, mientras que el otro entró caminando.

Hombres baleados frente al Teodoro Maldonado

El ataque se registró a las 23:30 frente al hospital, cerca del parque de la ciudadela Huancavilca. Las víctimas fueron identificadas como Richard A. G y Edgar S. C.. El primero tendría antecedentes penales, mientras que el segundo no.

Tras el ataque llegó personal de la Policía y posteriormente una camilla para ayudar a uno de los heridos que quedó tendido sobre la calzada con varios impactos de bala. Según los testigos, el segundo hombre herido ingresó caminando al área de emergencia del hospital.

Según los testigos, el ataque provino de hombres armados que se movilizaban en un carro.

Trabajador de una funeraria

Según información preliminar, uno de los heridos trabajaría en una funeraria y habría llegado hasta la casa de salud para realizar un trabajo de embalsamiento.

Su esposa confirmó este dato a Ecuavisa, medio al cual le dijo que el herido tenía sus herramientas para embalsamar a un paciente que había fallecido en el hospital.

Calle fue acordonada

Tras el violento hecho, policías del Distrito Esteros acordonaron la calle para recoger los indicios correspondientes y proceder con las investigaciones. A las labores se sumó personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased).

Para las investigaciones se deberán revisar las cámaras de seguridad del sector para poder reunir información que dirija a los responsables del ataque.

No conoce el estado de salud de los dos víctimas. Y se presume con uno de los heridos sería una víctima colateral; esta información deberá ser confirmada por la Policía.

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