El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, intercambiaron acusaciones por los problemas de asfaltado que hay en Guayaquil.

Alcalde de Guayaquil denunció desabastecimiento de asfalto en Guayaquil

Aquiles Alvarez mostró su inconformidad por los retrasos que tuvo la Refinería de Esmeraldas desde mayo de 2025 debido a un incendio. Este problema terminó afectando la producción del derivado AC20, utilizado en el asfaltado de calles.

Durante un enlace radial de este miércoles 13 de agosto, el Alcalde aseguró que los retrasos afectaron a unas 310 000 personas en la ciudad. La paralización complicó 49 frentes de trabajo en 104 calles de varios sectores de Guayaquil, indicó.

“En situaciones normales, Guayaquil asfaltaba hasta 190 000 metros cuadrados. Después de varios días sin asfalto hemos atendido unos 30 000 cuadrados. No superamos el 30% del rendimiento“, declaró Alvarez.

Alvarez: ‘Reclámenle a su Presidente y a su gobierno’

Para el Burgomaestre, la reanudación de la producción de asfalto ha sido a “cuentagotas“.

“Ayer el ministro Luque (de Transporte) aceptó que hay un problema en la producción de asfalto (…) Tenemos calles rotas, obras paralizadas, porque no podemos comenzarlas sin el asfalto“, dijo.

“Reclámenle también a su Presidente y a su gobierno, que tiene la refinería parada y no tenemos asfalto. Esto no solo pasa en Guayaquil”, añadió Alvarez en la entrevista.

Sercop negó importación de asfalto, según Alcalde

El Alcalde contó que, debido al desabastecimiento, el Municipio analizó cotizaciones del mercado internacional, a través del procedimiento de Verificación de Producción Nacional (VPN).

“Quisimos importar asfalto, que por cierto es mucho mejor que el ecuatoriano y hay caso de éxitos. El nuestro es paupérrimo”, mencionó. Sin embargo, afirmó que el Sercop se negó.

“La Sercop nos negó el pedido. Es difícil avanzar así. Tenemos un problema que a la larga nos complica la planificación para mitigar el invierno”, comentó.

José Neira respondió a Aquiles Alvarez

Ante estas declaraciones, el director general encargado del Sercop, José Julio Neira, respondió en sus redes sociales.

El funcionario advirtió a Alvarez de un supuesto negociado e hizo énfasis en las investigaciones legales que enfrenta.

“No, alcalde procesado. Lo que estamos haciendo es que no tengas un negociado (…) Petroecuador nos confirmó que hay producción de este material desde el 4 de agosto. Así que, mejor lo invitamos a contribuir al consumo local y producción nacional”, dijo Neira en X.

