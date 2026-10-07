Un peatón sufre una fractura tras accidente en Puerto Santa Ana

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Caminar por la acera se convirtió en una situación de alto peligro para un ciudadano en el norte porteño. A causa de un repentino accidente en Puerto Santa Ana registrado la tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026, un transeúnte terminó con una grave fractura en su extremidad inferior derecha al ser alcanzado por un objeto metálico desprendido desde las alturas de una edificación en proceso de levantamiento.

Impacto de material metálico en un accidente en Puerto Santa Ana

El origen del accidente en Puerto Santa Ana se localizó en la estructura en edificación correspondiente a un proyecto arquitectónico.

Desde ese inmueble privado se desprendió una pieza de metal que cayó precipitadamente hacia el nivel de calle, impactando en su trayectoria contra los pasamanos metálicos pertenecientes al contiguo edificio The Point, los cuales resultaron torcidos por la fuerza del golpe, antes de proyectarse directamente contra el transeúnte que pasaba por la acera.

Asistencia médica y traslado de emergencia al hospital

La alerta de auxilio ingresó formalmente a la central de videovigilancia y emergencias a las 14:27. Ante el llamado, un uniformado metropolitano acudió al punto exacto para evaluar al afectado, quien permanecía tendido sobre la superficie peatonal con una herida expuesta.

Minutos más tarde, paramédicos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil arribaron a bordo de una ambulancia institucional para administrarle estabilización de primeros auxilios y proceder con su traslado inmediato hacia una casa de salud.

Apertura de la acera y estado de salud

Tras el levantamiento del herido por parte del personal de socorro y la verificación del área perimetral, la circulación a pie en el sector donde ocurrió el siniestro quedó nuevamente abierta al paso de los ciudadanos.

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