Guardia fue asesinado por exigir el uso de la mascarilla en Michigan, EE.UU.

Michigan es uno de los estados en donde se han dado varias manifestaciones para exigir que se levante el confinamiento. La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer logró, con la aprobación del Parlamento estatal, que el aislamiento (que en Estados Unidos nunca será tan estricto como en otros países del mundo) se prolongue hasta la última semana de mayo.

La decisión no les agrada a los pobladores porque sienten que están coartando su libertad. Salen a las calles a manifestarse. Y muchos de ellos lo hacen armados.



El lunes 4 de mayo del 2020, un guardia de seguridad fue víctima de uno de ellos. Según reporta la cadena CNN, Calvin Munerlyn, de 43 años, recibió un disparo mortal en un local comercial en la ciudad de Flint, en Michigan. Al cliente no le había gustado que le exigiera el uso de la mascarilla, algo mandatorio en este estado.



Según testigos y confirmado por la Fiscalía en los videos, el guardia discutió con una mujer, quien luego se subió a su vehículo. Después, dos hombres entraron a la tienda. Uno de ellos gritó a Munerlyn por haber faltado el respeto a su esposa. El otro hombre entonces disparó al guardia.



“¡No tiene sentido! Por una mascarilla… ¿por una mascarilla? Esa no es la manera de hacer las cosas ahora. Debemos unirnos”, dijo Tina James, prima de la víctima, según recoge la CNN.