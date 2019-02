Guaidó aspira al millón de voluntarios para entrada de ayuda a Venezuela

LEA TAMBIÉN

El líder opositor venezolano Juan Guaidó fijó este domingo, 17 de febrero de 2019, la meta de alcanzar un millón de voluntarios que deberán enfrentar el bloqueo del gobierno venezolano al ingreso, el próximo sábado, de la ayuda humanitaria acopiada en Colombia, Brasil y Curazao, la mayoría enviada por Estados Unidos.

“Nuestra tarea principal es llegar al millón de voluntarios para el 23 de febrero de 2019. De forma presencial en los puntos de encuentro o de manera activa por redes sociales ” , pidió el líder opositor en un mensaje que envió a los 600 000 ya inscritos.



A solicitud de Guaidó, reconocido como mandatario interino por 50 países, grupos de voluntarios comenzaron a trabajar este domingo en varios estados del país, en reuniones de preparación y en los llamados campamentos humanitarios.



Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, asegura que el país “se prepara para la avalancha humanitaria”, aunque no ha querido relevar detalles de cómo vencerán el cerco impuesto por el gobierno.



“Vamos a ir anunciando cosas específicas, poco a poco. Jugada ganada no se canta” , comentó el opositor de 35 años, quien aboga por un gobierno de transición y elecciones libres.



El presidente Nicolás Maduro ordenó a los militares bloquear el ingreso de la ayuda en medicinas y alimentos, por considerarla un “show político” y el comienzo una invasión militar estadounidense.



Ese pulso es sensible en un país que vive una debacle socioeconómica con escasez de medicinas y una hiperinflación que hace impagable los alimentos. Por la crisis, emigraron unos 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU.