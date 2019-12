El Gobierno redujo gastos de 97 entidades en Proforma 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Proforma del 2020 plantea recortar el gasto en 97 de 155 entidades del Estado, si se compara con el presupuesto aprobado para este año.

El documento detalla que 57 entes tendrían más espacio para gastar en el 2020, y solo en una -el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador- no habrá variación.



La Proforma 2020 fue devuelta el pasado 27 de noviembre al Ejecutivo, con 17 observaciones de la Asamblea.



Este martes 17 de diciembre del 2019, el Legislativo analizó las respuestas remitidas por el presidente Lenín Moreno.



En el debate, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, planteó que se apruebe la Proforma enviada por Ejecutivo y que se ratifiquen las observaciones no acogidas. La moción requería de 91 votos, pero solo obtuvo el apoyo de 65 asambleístas



Con ello, el documento presupuestario del siguiente año entrará en vigencia por el ministerio de la Ley y sin las observaciones efectuadas por la Asamblea Nacional.



Los asambleístas plantearon al Gobierno que priorice y racionalice los egresos para fortalecer a cada función del Estado” y criticaron que la Proforma inicial tiene “importantes diferencias” si se compara con la ejecución real del presupuesto.



El Ejecutivo respondió que los presupuestos cambian para evitar choques que afecten a la economía. Actualmente, el plan de gastos se puede modificar hasta en un 15%, pero el Gobierno planea poner un techo más bajo cuando presente las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas el próximo año.



Otro pedido de la Asamblea a Finanzas fue que elabore un plan de contingencia en caso de que no se logre la monetización o concesión de activos estatales a privados por USD 2 000 millones.



Para el 2020, las entidades con recortes más importantes son en instituciones como Planifica Ecuador (antes Senplades), el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la Universidad Nacional de Educación y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.



En Planifica Ecuador, uno de los gastos que más se recorta es el de salarios, que pasa de USD 13,8 millones en la Proforma del 2019 a USD 4,8 millones durante el próximo año. Y el mayor ajuste, en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y es de inversión.



Diego Olmedo, analista económico, detalla que los ajustes que plantea el Gobierno a los presupuestos de las entidades no son suficientes, porque el Presupuesto tiene un déficit de casi USD 3 500 millones. Acota que las entidades con más recortes tienen poco peso en el presupuesto estatal.



Las 10 entidades con más recorte presupuestario representan solo el 2,2% de los gastos totales asignados a los 155 entes. Y las 10 entidades con más incremento de presupuestos representan el 2,9% .



El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el de Inclusión Económica y Social representan el 67% de lo destinado el próximo año.



En cambio, las instituciones que registran incrementos más fuertes en la Proforma son el Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, la Autoridad Portuaria de Manta, la Presidencia de la República y el Ministerio de Finanzas.



En Secob, la asignación pasa de USD 8 millones aprobados para este año a USD 58,8 millones para el siguiente.



La entidad explicó que este aumento se debe a que Finanzas asignó USD 52 millones como “presupuesto virtual” para la amortización proporcional de los anticipos entregados en años anteriores en planillas de contratación pública.



En Presidencia crece el rubro de salarios. En el 2019 se asignaron USD 10,8 millones a sueldos y en el 2020 se destinarán USD 16 millones.



El gasto para bienes y servicios de consumo, que corresponde a gastos como arriendo y pago de servicios básicos, también crece y pasa de USD 4,04 millones a USD 21 millones. Este Diario pidió a Finanzas que explique esos ajustes. La Cartera explicó que está trabajando en las respuestas.