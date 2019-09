Gobierno entrega terrenos a la Policía para la construcción de una Universidad

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la donación de un terreno a la Policía Nacional para la construcción de una escuela de formación para los grupos de élite. El anuncio lo dio este viernes 13 de septiembre de 2019, en el estadio Christian Benitez ubicado en el parque Samanes, en Guayaquil.

El anuncio lo hizo durante la condecoración de 15 policías en representación a los 7 600 agentes policías que participaron en tres operativos a nivel nacional.



Moreno indicó que los terrenos de 21 hectáreas están valorados en USD 12 millones y fueron donados para la construcción de la Universidad de Policía Nacional y las escuelas de formación para los grupos de élite. Los terrenos están ubicados en la vía Samborondón.



Además, informó que el Ecuador no está en la lista de países más violentos."Un informe de las Naciones Unidas enumera a las 50 ciudades más violentas y Ecuador no está. La tasa de homicidios en América Latina es de 18 muertes violentas por cada 100mil habitantes. En el país estamos con 5, 8 habitantes", dijo Moreno.



También hizo un llamado a los jueces y fiscales para que trabajen con responsabilidad jurídica.



María Paula Romo, ministra de Gobierno, resaltó el trabajo de la Policía Nacional, con 1 500 agentes, en la intervención de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, para combatir la minería ilegal.



Romo expresó que han puesto quejas en el Ministerio de la Judicatura en casos donde las decisiones de los jueces no han sido las apropiadas. “El trabajo de la Policía queda incompleto cuando los jueces o fiscales no hacen su parte”.



Más tarde, Moreno asistió a la graduación de 300 personas como maestros artesanos en oficios como pastelería, estética y carpintería.



Durante la ceremonia se hizo la entrega de cuatro créditos para que los artesanos puedan financiar su negocio. Moreno dijo que 6000 personas han accedido a los créditos hasta USD 10 000.