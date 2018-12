Gobierno definirá el alza del salario básico unificado del 2019

LEA TAMBIÉN

El Gobierno definirá el incremento del salario básico unificado (SBU) para el 2019. Los sectores de trabajadores y de empleadores no llegaron a un acuerdo en la segunda y última reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que concluyó el pasado jueves 20 de diciembre de 2018.

De acuerdo con la Ley, al no existir un consenso entre esos sectores para la fijación del alza salarial, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, fijará el SBU.



En la reunión, los representantes de los empleadores cedieron a su propuesta de congelar el salario en el 2019 y ofrecieron hasta USD 4, según la proyección de la inflación, explicó Rodrigo Gómez de la Torre.

El vocero de este sector argumentó que la propuesta tiene un análisis técnico y que está acorde con la situación económica del país.



Por su parte, los trabajadores disminuyeron su expectativa de un alza del 12% al 6%, para llegar a un consenso. Richard Gómez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que la oferta de los empresarios “es un insulto al gremio”.



El dirigente indicó que los argumentos del sector empleador no son nuevos y que no tienen sustento, ya que no todas las actividades económicas atraviesan una situación económica difícil.



En la reunión del pasado miércoles, el Ejecutivo planteó a los sectores que el incremento sea de USD 8.



Ahora, el Ministerio de Trabajo indicó que analizará las propuestas presentadas por los representantes del sector empleador y trabajador y se pronunciará respecto al valor del SBU 2019, en los próximos días.



Gómez afirmó que espera que “haya sensibilidad por parte del Gobierno”, para señalar un monto. Según el dirigente, el valor de incremento debe ser mayor al del año pasado que fue de USD 11. “Los derechos no deben ser regresivos”, sostuvo.



En la reunión, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, invitó a empleadores y trabajadores a consensuar -desde enero- en una propuesta para el SBU del 2020.



“Hacemos un llamado para desde enero del 2019, convocarlos a una mesa de trabajo para fijar, de manera técnica y consensuada, el salario”, dijo Ledesma.



Al salir de la reunión, los trabajadores indicaron que solicitaron una reunión para enero próximo, con el Presidente Lenín Moreno. El objetivo es tratar temas económicos, como incremento del precio de combustible, ajuste salarial al sector público y otros.