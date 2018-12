Fuerte tráfico vehicular en las principales vías de Quito, a tres días de la Nochebuena

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A tres días de la Nochebuena, el tráfico en el sur de Quito empezó a complicarse pasadas las 12:00. Entre Guamaní y el puente de Guajaló, por ejemplo, en una distancia que apenas supera los 6 km sobre la av. Pedro Vicente Maldonado, cruzar ese tramo demanda hasta 35 minutos.

A través de la aplicación waze, sus usuarios reportaron un alto congestionamiento desde la av. Lucía Albán Romero hasta la calle Pedro Quiñónez. Una de las causas fue el comercio informal que apareció en las veredas.



Otro sector de alta congestión es la av. Morán Valderde, en las inmediaciones del Quicentro Sur, debido a que los conductores hacen fila para ingresar a los 3 000 parqueaderos existentes en el centro comercial. Allí, las personas buscan las ofertas más llamativas de sus 350 locales, con propuestas de descuentos que van del 10% al 50%.



Waze también muestra que sobre la av. Mariscal Sucre, entre Cusubamba y Baltazar Loaiza, en un tramo de apenas 4 km, el tráfico se encuentra un poco demorado desde el mediodía, debido al movimiento comercial que existe en el sector.



En el norte de la ciudad, la tendencia se mantiene en las inmediaciones de centros comerciales como El Condado, Quicentro Norte, CCI, Mall El Jardín, entre otros. En el centro, la av. 10 de Agosto, desde el parque Julio Andrade hasta el parque de La Alameda, presenta una alta congestión, razón por la cual se recomienda dejar el automóvil en un parqueadero y caminar para hacer sus compras.



Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) están dispuestos a lo largo de la ciudad, vigilando que no se pasen los semáforos, que no se estacionen en lugares indebidos y tratando de agilitar el flujo vehicular.



Para no pasar inconvenientes, a través de la cuenta de Twitter de la AMT (@AMTQuito) se informa sobre los planes operativos de movilidad en los centros comerciales. Allí se describe la movilidad en El Condado, Centro de Comerciantes Andinos y el Centro Histórico.

​