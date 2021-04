Las frases que marcaron la sesión del Concejo Metropolitano de Quito este martes 15 de abril

Hoy, 15 de abril del 2021, el Concejo Metropolitano de Quito analizó por cerca de tres horas la situación del alcalde Jorge Yunda. Un total de 19 concejales tomaron la palabra para exponer su posición. Este Diario recopiló algunas de las frases dichas al calor de la discusión que tuvo lugar la mañana de este jueves en el Museo del Agua Yaku, centro de la capital.

Eduardo del Pozo: “Usted tiene todo el legítimo derecho de defenderse. Pero ese legítimo derecho está ocasionando que usted no esté presente. Quiero calificar a esta como la peor Alcaldía de la historia".



Bernardo Abad: “Su administración ha estado marcada por la falta de planificación e inestabilidad. Pero, además, muchos de los procesos liderados por su administración siempre dejaron tela de dudas sobre su apego a la legalidad o al menos a la moralidad”.



Andrea Hidalgo: “La ciudad se siente defraudada. Siente que, de aquí en adelante, de alguna manera, todos los procesos que lleva la municipalidad tendrán las dudas sobre qué es lo que está pasando”.



Omar Cevallos: “Han pasado dos años. El Concejo tiene que evaluar lo que ha pasado en esta administración. Tenemos que evaluar lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo que va a pasar es que esto va a ir de mal en peor”.



Analía Ledesma: “Quisiéramos que ponga punto final a este lúgubre capítulo porque si no vamos a seguir hablando de lo mismo y lo mismo. La ciudad tiene temas urgentes como el comercio informal, el Metro y el tratamiento de las aguas servidas”.



Juan Carlos Fiallo: “Se propone al Concejo Metropolitano que deje el show a un lado y actúe responsablemente. En lugar de enseñar copias a los medios de comunicación iniciemos el proceso de remoción”.



René Bedón: “Entiendo Jorge que estás pasando por momentos familiares y personales muy complicados. Lo lamento mucho. Sin embargo, hemos visto cómo la municipalidad ha entrado en una inacción”.



Luis Reina: “¿Qué más hizo Coalición por Quito? Nombraron al Vicealcalde para que hoy sea el serrucho mayor. Lo nombraron sin respetar el mandato del cumplimiento de la Ley donde obligaba la paridad de género”.



Blanca Paucar: “Las decisiones que adopte el Concejo deberá contar con imparcialidad dejando de lado los intereses particulares. No me parece ético llegar a la Alcaldía por la ventana, irrespetando los procesos democráticos”.



Carlos Corella: “Se ha observado que hay grupos de representación

ciudadana. Dando a entender como cuando se elige al comité de padres de familia y ellos representaban al colegio. Ellos ‘dizque’ en representación de la ciudadanía exigen remoción”.



Brith Vaca: “No podemos caer en la retórica hueca de la renuncia. Eso es decisión del Alcalde. Ya dijo el martes que no va a renunciar. En nuestras competencias nos faculta el Cootad la remoción”.



Luis Robles: “La sesión de Concejo de hoy la supe primero por los medios de comunicación. Hay información privilegiada de la sociedad. Manéjenla con mucha responsabilidad (medios de comunicación). Como dijo Spiderman un gran poder tienen una gran responsabilidad”.



Marco Collaguazo: “Siempre estaré. Votaré en forma absoluta con mi conciencia, con base en los principios con los que yo me he formado”.



Soledad Benítez: “La autodenominada Coalición por Quito pactó con el alcalde Yunda desde el inicio y fueron ellos quienes estuvieron a cargo de la gestión del Municipio hasta que por disputas internas decidieron quitarle el apoyo”.



Santiago Guarderas: “Mi lealtad no está con usted (Alcalde) ni con ningún partido político. Tenía razón: yo ya no soy parte de su equipo. Fui hasta que usted dejó pasar la corrupción a la administración. A partir de ese momento soy un luchador en contra de usted”.



Orlando Núñez: “Alcalde debería tener un cuaderno entero donde muchos funcionarios deben largarse porque no sirven. No nos olvidemos de las noviecitas. Le voy a hacer llegar el listado de las novias de ciertos secretarios y secretarias que aún están mangoneando”.



Fernando Morales: “Estoy en mi derecho de pedirle la renuncia al Alcalde y es legal. Quiero recordarles que muchos concejales también se la pidieron al Alcalde Rodas en su debido momento y ahí no fue ilegal. Tener un doble discurso genera una gran duda para la ciudadanía”.



Mónica Sandoval: “Qué vergüenza para el Concejo. Tenemos una sesión con resguardo policial cuando deberíamos estar compartiendo con la comunidad. A qué punto hemos llegado. Realmente vergonzoso este Concejo”.



Juan Manuel Carrión: ““Ustedes concejales de la Revolución Ciudadana y usted alcalde Yunda tienen el mismo origen político. Correa, Moreno, Yunda son de la misma familia. Que luego se peleen esa es ya otra historia”.

Renuncie señor Alcalde. Hágalo por dignidad, por la dignidad de Quito. Es la solución menos traumática para superar esta crisis de la Ciudad. Hay un eco muy potente en Quito que dice: Fuera Yunda fuera”.



¿Qué respondió Yunda?



“Que hago con los que en cambio me han pedido que no renuncie. También son quiteños. También ejercieron su derecho en las urnas. Pero se ha planteado un marco jurídico del debido proceso. La revocatoria es un proceso democrático”.



“El Vicealcalde dice corrupción. Hace un juicio de valor. Supongo que se excusará en la Comisión de Mesa porque ya está prevaricando y usted que es maestro de Derecho. Sus clases, por cierto, han de ser aburridas”.



“Usted sabe señor Vicealcalde porque dijo que fue parte de mi equipo. Yo nunca le consideré de mi equipo porque siempre me dieron dudas desde que usted se lanza por el sur de Quito viviendo en el norte de Quito. Usted me buscó para que le ponga en la lista y ahora sea concejal porque solo usted no saca ni medio voto”.



“Si tengo que ir a prisión por haber dispuesto que se compren pruebas para salvar una vida me iré si así es el dictamen de la justicia”.



“Estoy golpeado. Estoy totalmente afectado por los chats de un hijo mío que habrá que comprobar su autenticidad en el debido proceso. Un muchacho que ya tiene más de 18 años. Ya responde por sí solo. Le apoyare incondicionalmente porque es mi hijo. Tuvo una indelicadeza de cruzarse chats con funcionarios que desobedecieron mis órdenes”.



“La silla en la que estoy sentado no es mía es del pueblo de Quito. Aquí estaremos hasta que el pueblo lo decida y hasta que los debidos procesos se lo requieran democráticamente”.