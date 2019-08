Cetrapep promueve foro sobre concesión de Refinería Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unos 70 trabajadores de 21 instituciones de la ciudad de Esmeraldas participaron del foro conferencia sobre concesión y privatización de la Refinería, organizado por el Comité Ejecutivo de Trabajadores de Petroecuador, la mañana de este martes 27 de agosto de 2019, en el Apart Hotel de Esmeraldas.

Como expositores estuvieron René Moyé, exasambleísta, que durante 30 minutos hizo un análisis legal de las concesiones de las áreas estratégicas del país.



Richard Gómez, presidente nacional, de la Central Unitaria de Trabajadores, se refirió a la concesión desde el ámbito laboral. Los trabajadores manifestaron su preocupación sobre la estabilidad de los trabajadores, una vez que se concrete el proceso de concesión.



Durante el foro, dirigentes y trabadores opinaron e hicieron acotaciones en torno al tema. Por ejemplo, el secretario del Comité Ejecutivos de los trabajadores de Petroecuador, Jorge Cevallos, explicó que este es el inicio de una serie de conferencias con la participación de otros expositores y la participación de la sociedad civil para generar discusión sobre el tema de la concesión.



“No estamos dispuestos a entrar en politiquería, sino en impulsar el debate sobre este y otros temas, sin que eso signifique parar el motor de la patria. Si mañana no estamos de acuerdo en una posición del Gobierno, no vamos a parar la planta de Refinería, pero sí seremos contundentes para resistir como lo dice la Constitución”, señaló Cevallos.



Por su lado, el secretario de los trabajadores de Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE), Jefferson Villavicencio, señaló que su postura es no permitir la concesión del puerto de Esmeraldas, porque eso significará dejar sin puestos de trabajo a los trabajadores esmeraldeños.



El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el pasado 5 de agosto del 2019, en Esmeraldas, que la obra será concesionada una vez que terminen los trabajos de ampliación y mejoramientos de las instalaciones portuarias.