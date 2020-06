FMI: 'Las reuniones que se mantiene con dirigentes de partidos políticos de Ecuador son normales'

LEA TAMBIÉN

Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó que la jefa de la misión técnica del Fondo que revisa las cifras económicas del Ecuador, Anna Ivanova, se reunió con políticos de partidos ecuatorianos.

En una rueda de prensa desde Washington, realizada hoy, jueves 4 de junio del 2020, Rice señaló que fueron reuniones normales que suele mantener el equipo técnico en todos los países miembros del Fondo, en donde se realiza revisión de las economías. Esto se conoce como revisión del Artículo IV.



“En la supervisión normal del Artículo IV y conversaciones sobre los programas, el personal técnico se relaciona con un amplio abanico de participantes y actores, dirigentes políticos, de la sociedad civil, sindicatos, académicos, institutos. Es lo que hacemos en todos los países. No hay nada más que entender, es lo que hacemos en todos los países, estas conversaciones son importantes y contribuyen a enriquecer nuestra perspectiva de la institución y contribuye a mejorar la evaluación de la economía cuando podemos comunicarnos con esos actores, no solo en el caso de Ecuador, sino en todos los países”, señaló.



El portal especializado Bloomberg informó el pasado 2 de junio del 2020, que Ivanova habría dialogado con los líderes políticos Guillermo Lasso y Jaime Nebot.



El vocero del multilateral reiteró que el Fondo y el Gobierno de Ecuador continúan dialogando para concretar un nuevo acuerdo de mediano plazo, que reemplace al programa por USD 4200 millones alcanzado en marzo del 2019, que fue cancelado. Consultado sobre un nuevo financiamiento rápido de emergencia, Rice no confirmó que Ecuador solicitó más recursos para atender la emergencia sanitaria, a través de este instrumento de financiamiento rápido que ofrece el FMI. El país ya recibió USD 643 millones de este instrumento en mayo.



“Las autoridades han mostrado su interés de negociar un programa global de apoyo con el personal técnico. Seguimos trabajando en un nuevo programa que tome el relevo del anterior, esperamos alcanzar objetivos que permitan mejorar el desempeño económico de Ecuador, para fortalecer la dolarización y alcanzar resultados positivos para la población más vulnerable”, dijo.



Sin embargo, Rice manifestó que Ecuador podría solicitar el mes que viene más recursos a través del mecanismo de financiamiento rápido, que podría representar USD 250 millones si los shocks, producto de la pandemia y la caída del precio del crudo persisten.