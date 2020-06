Cuatro casos por supuestas irregularidades en el Municipio de Quito se investigan

LEA TAMBIÉN

Un presunto sobreprecio en la compra que realizó el Municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud, de 100 000 pruebas PCR para diagnosticar covid-19, un supuesto sobreprecio en la compra de mascarillas y trajes de protección para el personal de Epmaps, tres transferencias irregulares por USD 1,3 millones de las arcas de la misma empresa y un caso de pedido de comisiones a contratistas en el Centro de Convenciones Metropolitano para el hospital temporal son los casos que investiga la Fiscalía relacionados con el Cabildo capitalino.

En el primer caso, relacionado con las pruebas, este jueves 4 de junio del 2020, autoridades judiciales realizaron un allanamiento en las oficinas del abogado Stalin López, representante del ex secretario de Salud, Lenín Mantilla. López dijo que no le entregaron ninguna notificación, pero que entiende que debe haber una orden de detención con fines investigativos para Mantilla.



El allanamiento a su despacho, dijo, se hizo con las autorizaciones del caso y en la oficina le ofrecieron las facilidades a las autoridades y se cumplieron todas las formalidades. Ahora, explicó, él y su representado están planificando que Mantilla se presente en el momento oportuno y ofrezca toda la información requerida. Esta diligencia se cumplió luego de que la semana pasada, la Fiscalía allanara oficinas de la Secretaría de Salud, un departamento donde antes vivía su entonces titular, las oficinas de la empresa proveedora de las pruebas y el Municipio de Quito. A partir del inicio de las investigaciones, Mantilla fue separado de su cargo y, según el alcalde Jorge Yunda, se tomó esta decisión para que pueda defenderse fuera del cargo.



López señaló que él y Mantilla buscan establecer que todos los pasos de la contratación para la compra de las 100 000 pruebas se hicieron de la forma debida, respetando los lineamientos de contratación pública y se las adquirieron al precio que estaban siendo vendidas en el mercado al momento, es decir, en abril pasado. Indicó que tiene conocimiento que la Prefectura de Azuay y la Policía Nacional habrían comprado las pruebas a precios similares y a la misma firma, sin que hubiera inconvenientes. La Secretaría de Salud eligió al proveedor Salumed SA porque cumplía con los requisitos de seguridad para hacer las pruebas de forma correcta. Las otras oferentes, dijo, no cumplían con los requisitos técnicos necesarios.



Por el caso de supuestos sobreprecios en trajes de protección personal y mascarillas para el personal de la Epmaps en un contrato por USD 167 920, la Fiscalía informó que cinco personas fueron procesadas por el presunto delito de peculado, tres de ellas (Guido A., Astrid A. y Óscar M.) tienen orden de prisión preventiva por 90 días en el caso de un supuesto sobreprecio en la adquisición de insumos de protección. En cambio, Juan A. y Adrián A. recibieron medidas sustitutivas.



Guido A, como gerente de la Epmaps, acudió la tarde del martes 2 de junio a la Fiscalía para denunciar tres transacciones irregulares de las cuentas de Epmaps, que suman USD 1,3 millones hacia cuentas en EE.UU. y Hong Kong. Al inicio, el alcalde Yunda escribió en Twitter que se trataba de un ataque digital a las cuentas de la empresa en el Banco Central. Luego, el Banco Central se pronunció y explicó que las cuentas en la entidad están protegidas bajo altos estándares tecnológicos de seguridad y garantizó que ninguna cuenta había sido hackeada.



Esta mañana, Yunda informó que tuvo reportes de que, tras una gestión del Banco Central, se logró detener el proceso de transferencia y los dineros no llegaron a sus destinatarios finales. Y agregó que estaba pendiente conocer cómo se haría la reversión del dinero a las cuentas de la Epmaps.



Finalmente, Yunda pidió a las autoridades investigar un posible caso de funcionarios del área legal del Municipio que habrían solicitado comisiones del 20% por las obras para el acondicionamiento en el antiguo Aeropuerto de Quito, denunciado por el ex alcalde Roque Sevilla.



El concejal Bernardo Abad señaló en un oficio dirigido a la administradora General, Natalia Recalde, que se trataba de la instalación del Centro de Atención Temporal Quito Solidario, que recibe a pacientes de covid-19 con sintomatología leve y moderada. Allí le pedía información sobre alguna noticia relacionada con lo dicho por Sevilla. También le pidió un informe sobre todas las entidades relacionadas con esta obra y datos sobre recursos destinados al hospital temporal y contratos vinculados al mismo.



Sin embargo, la Administración General informó a este Diario que en la adecuación del Centro de Convenciones Metropolitano para convertirlo en un centro de atención médica no hubo gastos municipales, sino que todo se hizo gracias a donaciones de entidades públicas y privadas.

Por su parte, Yunda subrayó que la denuncia de Sevilla se había hecho sin informar nombres de funcionarios ni empresas, por lo que decidió poner una denuncia para que se investigue. En entrevista con La Posta, agregó que "no quisiera que en medio de toda esta tragedia sanitaria que se de un sesgo político y comience ese resentimiento de que yo haya ganado con el 20% y se empiece a buscar la quinta pata al gato (...) Me parece que ese es un tema de ensuciar, nada más".