Fiscalía analizará la decisión de fiscal que se abstuvo de acusar a detenido en un asalto en Daule

La Fiscalía de Guayas revisará el proceso judicial en el asalto a un local de venta de insumos agrícolas en el cantón Daule, en Guayas. La fiscal Miriam Moncayo se abstuvo de acusar a un hombre detenido tras el hecho, en el que participaron otras tres personas, el 23 de septiembre del 2019.

El asalto terminó en un cruce de balas entre el propietario del negocio y los asaltantes. En el enfrentamiento Máximo M. resultó herido y fue detenido. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio.



El abogado de la defensa, Frank Herrera, solicitó que el caso fuera revisado por el fiscal provincial de Guayas y Galápagos (e), Luis Pesantes. La tarde de este miércoles 6 de noviembre, la Fiscalía comunicó que se solicitó un informe a la fiscal del caso para analizar las actuaciones que realizó durante la etapa procesal penal.



Según la Fiscalía, la funcionaria no encontró elementos de convicción suficientes para continuar con el proceso. El abogado Herrera dijo que su cliente no pudo asistir a las tomas de versiones cuando la fiscal lo solicitó, pero envió un comunicado justificando su ausencia. “Mi defendido presentó un escrito donde ratifica la denuncia y que por asuntos de trabajo no podía presentarse. Luego del robo ha tenido que trabajar para recuperar el dinero sustraído”, dijo.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc analiza dictamen abstentivo por caso de robo a local en #Daule. Los delincuentes asaltaron al propietario y a quienes estaban en el lugar. Tras un tiroteo, un presunto delincuente resultó herido y fue detenido. Detalles:⬇ https://t.co/SiBzR9kYEw pic.twitter.com/kALuyWQtWG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 6, 2019



En las cámaras de seguridad se observa a dos hombres que ingresaron al local, uno tenía un casco blanco y el otro vestía como un abrigo gris. Ambos se hicieron pasar como clientes y pidieron al propietario que les mostrara los productos.



Una vez en el mostrador, los supuestos asaltantes amedrentaron al hombre y lo sometieron con un arma. Durante el asalto se llevaron USD 10 000. Los empleados del negocio también estaban armados y se generó un cruce de balas cuando intentaban huir.



Otra cámara de seguridad, ubicada en los exteriores del local, grabó cuando los asaltantes escapaban y Máximo quedó herido en la carretera. Los otros huyeron en un auto blanco. El herido fue detenido y trasladado a una casa de salud. El hombre fue trasladado la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde guarda prisión hasta la actualidad.