Fiscal cree que grillete de Fernando Alvarado 'posiblemente estuvo apagado' durante casi 15 días

Hay nuevos elementos entre los informes que tienen el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, y el fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, en relación a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, procesado por peculado.

Eso se evidenció hoy, jueves 25 de octubre del 2018, en el Pleno de la Asamblea, a donde ambos fueron citados para rendir explicaciones sobre el caso y la implementación de los grilletes electrónicos en el sistema de justicia cuya efectividad está en duda por la huida de Alvarado, quien portaba uno de esos aparatos.



Pérez Reina fue el primero en comparecer y llegó al Pleno con un informe que había requerido a la empresa proveedora de esos dispositivos de origen chino.



El fiscal recordó que ese dispositivo fue colocado a Alvarado el 9 de agosto pasado al finalizar la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, y que, de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa, hasta el 28 de septiembre "existió un comportamiento adecuado por parte del usuario"



Sin embargo, Reina apuntó que desde el 28 de septiembre hasta el 13 de octubre se dieron "alertas de pulsera quitada o manipulacion por acciones desconocidas que son totalmente anormales".



Bajo estas características se dieron, dijo, 241 alertas con este comportamiento anormal y estos eventos son los que debieron reportarse oportunamente a la justicia para solicitar medidas cautelares más efectivas.



A partir del 13 de octubre y el 20 de octubre de 2018 no se generó ninguna actividad, eso significa que el dispositivo estuvo "posiblemente apagado", acotó. Pérez Reina, no obstante, afirmó que del 13 al 20 de octubre se dieron siete alerta de batería crítica del grillete.



Preliminarmente se puede establecer que la persona que portaba el dispositivo era otra y no conocía el procedimiento de carga del dispositivo ya que estos eventos nunca ocurrieron anteriormente, anotó.



El ministro Granda, a su turno, hizo notar que este último dato del Fiscal demostraría que el aparato no estuvo apagado. Eso sí indicó que el grillete que usaba Alvarado no presentaba signos de haber sido arrancado.

También acudió Rosana Alvarado, quien le antecedió del cargo, mientras Ledy Zuñiga no atendió el llamado de la Asamblea.