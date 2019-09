Propuesta para limitar atribuciones al Cpccs ya cuenta con 45 firmas de respaldo, según el presidente de la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que ya se cuentan con las 45 firmas de respaldo para enviar a la Corte Constitucional la consulta para que se autorice o no la reduceción d atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Litardo dio estas declaraciones tras participar en la firma de un convenio para la ejecución del plan Más Seguridad de Guayaquil. El evento se desarrolló la mañana de este jueves 5 de septiembre del 2019 en el Municipio porteño.



“Hay las firmas, se va a procesar el tema el día de hoy y ya la próxima semana será esta posibilidad presentada a la Corte Constitucional”, refirió el presidente del Legislativo.



Litardo no descartó que haya la posibilidad de reunirse con el presidente del Cpccs, Christian Cruz.



La Asamblea busca la calificación de una propuesta de enmienda constitucional para limitar las atribuciones del denominado ‘Quinto Poder’.



La propuesta plantea que la atribución que tiene el Consejo para la designación de las autoridades de control se traslade al Parlamento, “garantizando transparencia, pluralismo, impugnación y veeduría nacional e internacional”.



Además se insta a que el Cpccs se mantenga con las competencias para la promoción de la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción.



En otro tema, Litardo afirmó que la votación del Código Orgánico Integral Penal será por partes, es decir será por sectores. El 18 de septiembre es la fecha tentativa de la votación.



“Los temas de mejoramiento en los procesos judiciales se votarán en un bloque, los temas que tienen que ver con la lucha anticorrupción será en otro bloque, los más polémicos como la despenalización del aborto o el tema del cannabis se votará de manera independiente para que no afecte la aprobación en general del COIP como tal”.



También negó que se vayan a reducir penas en casos menores a USD 1 200 como se había difundido. “No va haber reducción de penas, no hay la posibilidad que sea así, más bien estamos tratando de que en las reincidencias –cuando existan- que podamos sancionar de manera eficiente”.