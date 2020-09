Finanzas debe asignar USD 2,7 millones para que 880 infocentros funcionen hasta diciembre

LEA TAMBIÉN

Unos 880 infocentros comunitarios esperan conocer si el proyecto continúa, pues el convenio de cooperación que da vida al proyecto termina hoy, 7 de septiembre del 2020. El Gobierno ofreció asignar recursos.

A finales de julio, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) ratificó que los infocentros seguirían funcionando hasta mayo del 2021 y que paralelamente se trabajaría en la renovación y modernización de sus servicios.



La noticia fue recibida con satisfacción por las comunidades rurales donde opera el proyecto, ya que se temía un cierre definitivo.



No obstante, el 14 de agosto se firmó una adenda en la cual se estableció que el convenio cooperación entre el Mintel y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para el proyecto de ampliación de la red de infocentros, vencería el 7 de septiembre.



Se contó con un presupuesto de USD 492 046 que permitiría la operación hasta la fecha límite. El acuerdo se podrá extender hasta el 31 de diciembre del 2020, siempre y cuando se cuente con el aval del Ministerio de Economía y Finanza, en donde conste los recursos necesarios para el cometimiento de este fin, dice la adenda.



Mantener operativos a los infocentros hasta el fin del año se requieren USD 2,7 millones, que deben ser transferidos a la CNT. La adenda no determina que los centros suspendan sus servicios ante la demora del aval de Finanzas.



El Ministerio de Economía dijo brevemente a este Diario que “se tiene previsto asignar los recursos para ese programa”. Sin embargo, no hubo indicaciones de cuándo se cumplirá ni el monto. Por otro lado, el Ministerio de Telecomunicaciones no ha respondido a las consultas.



Autoridades de las parroquias rurales que se benefician de la red de infocentros reclaman respuestas a las autoridades, ya que un posible cierre de estos sitios afectaría a alrededor de 4,2 millones de usuarios y 1 200 trabajadores.



El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) ha insistido en gestiones con Finanzas. Yilda Rivera, presidenta del Consejo, ha señalado que las parroquias no están en la capacidad de asumir los gastos.



En las comunidades rurales los infocentros son una herramienta importante, especialmente para los estudiantes que debido a la emergencia sanitaria tienen clases virtuales y muchos no cuentan con equipos o internet en sus casas, dice Cinthia Ortiz, presidenta de la Junta Parroquial de Papallacta.



Papallacta cuenta con un Infocentro con 14 computadoras que a diario es usado por alrededor de 40 personas, sobretodo estudiantes. El GAD local gasta cerca de USD 100 mensuales por servicios básicos. Ortiz asegura que la junta parroquial no tiene los fondos para pagar la factura del internet de fibra óptica tiene el Infocentro.



Richard Paredes, presidente de la junta parroquial de Pacto, menciona que en la localidad existen dos infocentros, de 7 computadoras cada uno. Asegura que no son suficientes para atender a 24 comunidades que están dispersas; además, la señal de internet no es potente.



Estudiantes y personas que están en teletrabajo son las que más se apoyan en el programa, indica Paredes. Dice comprender que por la situación economía que se complican las asignaciones desde el Gobierno central, pero insiste en que los fondos son urgentes.