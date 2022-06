Fijación del precio de la leche genera división y polémica

La producción de leche es una fuente de ingresos para aproximadamente 1,3 millones de ecuatorianos, según cifras del sector. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Lucía Vásconez

La fijación del precio de la leche, la sanción penal para quienes no lo cumplan y la prohibición de importar leche en polvo están entre los puntos más polémicos del proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada sobre el tema.

El punto más polémico de la normativa es que se eleve a ley el acuerdo ministerial 394 del 2013, que fija el precio en el mínimo de sustentación para la leche cruda.

La industria debe pagar al productor lácteo el equivalente al 52,4% del precio de venta al público. A ese valor se suma un monto adicional por calidad higiénica y sanitaria, que tendrá que ser definido mediante reglamento. Este documento será emitido por el Ejecutivo mediante Decreto, en máximo 180 días después de publicada la ley en el Registro Oficial.

Para los productores es muy importante que se haya elevado a una Ley la fijación del precio de la leche, ya que su vigencia no dependerá de las autoridades de turno, señaló Diego Heredia, ganadero y expresidente de la asociación Holstein en Cuenca.

La normativa establece que el no pagar el precio fijado al productor acarreará sanciones penales. El Ministerio de Agricultura deberá poner en conocimiento de la Fiscalía los incumplimientos para que inicie procesos legales.

Para la industria lechera, este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero no corrige problemas de fondo del sector, como la informalidad, señaló Rodrigo Gallegos, director del Centro de la Industria Láctea – CIL.

“El proyecto de ley tiene intensiones buenas, pero al final lo que va a traer son problemas. El consumo no se fomenta con leyes, sino que hay que trabajar para generar condiciones para que los consumidores puedan acceder a productos de calidad y precios asequibles”, dijo.

Desde el 2013, cuando se estableció el mecanismo de fijación del precio de la leche con el Acuerdo Ministerial se ha incrementado la informalidad en el sector. Según datos del CIL, más del 60% de los productores de leche están en la informalidad.

Según Gallegos, esta ley no fomenta la formalidad en el sector, sino que solo va a mejorar las condiciones de los formales, es decir, ellos tendrán mejores precios por su producto.

La fijación del precio de la leche, según explica, no permite adaptarse a las condiciones o evolución del mercado, es decir, no pueden subir precios cuando hay escasez o bajar cuando hay exceso. “Esa rigidez no permite al sector lácteo crecer”, agregó.

Otro punto polémico es la prohibición para importar leche en polvo durante 10 años, desde que se promulgue la ley. Para analistas económicos esto perjudicará al país, ya que también tendrá dificultades para exportar este producto. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explicó que si se cierra el mercado ecuatoriano a un producto los otros países tampoco le van a permitir ingresar. “La apertura de mercados es de parte y parte no de un solo lado”, dijo.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2019 y 2021, Ecuador exportó USD 3 390 538 siendo la leche en polvo, el queso y la leche líquida los productos estrella en Colombia, Estados Unidos, Perú, Países Bajos, entre otros. De enero a marzo del 2022, el Ecuador exportó USD 482 515 en estos productos.

El proyecto también establece mayor participación del sector lácteo en el Consejo Nacional de la Leche, prohíbe la comercialización de alimentos que contengan suero de leche; y los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta que especifique su contenido y valor nutricional.

Punto de vista

‘La Ley no corrige el problema de informalidad del sector’

Alberto Acosta B., analista económico

El mayor problema de esta ley es que no se está corrigiendo la informalidad. Al transformar en ley un decreto lo que se hace es insistir en agregar más rigidez y más trabas al sector lechero. El problema de fondo del Ecuador es la competitividad y hay que trabajar en eso y esta ley no aborda el tema. Por otro lado, el decreto de fijación de precios del 2013 terminó expulsando a los ganaderos pequeños de la formalidad. Solo un grupo pequeño de ganaderos recibe el precio oficial y la gran mayoría no lo hace. El 57% de la leche que se comercializa en el país es informal y no están amparados por ningún esquema de precios. Y este problema es consecuencia del precio oficial.

‘La ley es una garantía para los productores de leche del país’

Luis López, presidente de Fenaprole

La nueva ley se basa en el Acuerdo Ministerial 394, que está vigente, pero que no se cumple. Muchos productores reciben apenas 42 centavos por litro. Esta Ley es una garantía.

Es verdad que en el sector hay mucha informalidad, pero lo que buscamos es que los productores se vayan formalizando; para ello se creará el fondo ganadero para ayudar a todos los productores, y vamos a comenzar con las capacitaciones a escala nacional, agremiados y no agremiados, para establecer costos de producción, porque las realidades en cada provincia son distintas.

Ya trabajamos con el Ministerio de Agricultura para construir la reglamentación que se requiere para implementar la normativa.