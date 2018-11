Feria de remisión y reducción de intereses se realizó en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Seis instituciones públicas colocaron sus stands en la Plaza de la Administración, en el centro de Guayaquil. El objetivo fue participar en la feria de remisión y reducción de intereses, multas y recargos, donde los ciudadanos podían acercarse para conocer los beneficios.

En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde las 10:00 hasta las 16:30 de este martes 6 de noviembre del 2018, ya se habían acercado aproximadamente 250 personas solicitando información.



Empleados del IESS explicaban a la ciudadanía que se acercaban que si pagaban sus obligaciones patronales emitidas hasta el 2 de abril de 2018, éstas podrían acogerse a la reducción de intereses.



“La remisión solo aplica a los valores que se hayan generado por planilla de aporte o por responsabilidades patronales, los impuestos que se hayan generado por préstamos o fondos de reserva no aplican la reducción de intereses”, explicó Moraima Manzo, líder del área de coativa del IESS.



El beneficio para los contribuyentes de esta institución se dividió en tres etapas, el primero indica que las empresas que cancelen hasta el 18 de noviembre se reducen el 99% del interés, los que cancelen hasta 17 de enero el 75% y el 50% los que cancelen hasta el 16 de febrero.



Mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) las personas podrían acercarse al stand y se le generaba un comprobante de pago para que se dirijan al banco y puedan cancelar el valor del capital. El pago también se puede realizar mediante débito bancario.



Por otra parte, también estaba el Servicio de Rentas Internas (SRI), donde los trabajadores indicaban que es la remisión tributaria.



En el SRI, las obligaciones tributarias que se benefician con el 100% de la remisión son: declaraciones, cuotas RISE, matriculación vehicular y deudas en proceso de cobro.



En esta entidad, los beneficiarios se dividen en dos grupos, el primero corresponde a empresas cuyo promedio de ingresos brutos de los últimos tres años sea mayor a USD 5 millones, donde se les otorga 90 días hábiles para el pago de capital y acogerse a la remisión.



Al segundo grupo pertenecen las micros, pequeñas y medianas empresas que pueden pagar el capital en igual período de tiempo o solicitar facilidades de pago, que consisten en cuotas mensuales de igual valor por un plazo de hasta dos años.



También participaron representantes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), quiénes indicaron que los beneficiarios de la remisión deberán pagar el capital en un plazo máximo hasta el 28 de diciembre de 2018.



Los contribuyentes también se dividen en dos grupos y podrán acceder a facilidades de pago. El trámite de cancelación se puede hacer en línea, mediante la página del Senae.



Por otra parte, Alex Marin fue uno de los asistentes de la feria. El guayaquileño contó que gracias a la remisión, su deuda con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) podrá ser cancelada.



El joven adeuda aproximadamente USD 1 700, de los cuales se redujo USD 300 y “aún podrá bajar más según lo explicado”, dijo.



Karen Bachicoria, de CNEL señaló que sólo un 2% de sus clientes se han beneficiado hasta el momento. “Los valores que hasta el momento están haciendo remisión son USD 32 000 de unos 900 clientes en promedio”, señaló.



Marin también se acercó al stand de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) donde le explicaron que las infracciones de tránsito no pagadas hasta el 2 de abril de 2018, podrán pagarse en efectivo a las entidades bancarias pero sin ningún interés.



La remisión corresponde con el cumplimiento de la publicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo en el Registro Oficial No. 309, que se dio el pasado 21 de agosto del 2018. Desde entonces se inició el plazo de 90 días hábiles para que los contribuyentes se acojan, voluntariamente, a los beneficios de la remisión del 100% de intereses, multas y recargos tributarios.