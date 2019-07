FARC espera que Santrich acuda ante Supremo o analizará sacarlo del partido

LEA TAMBIÉN

El líder de la FARC Félix Antonio Muñoz, alias 'Pastor Alape', aseguró que el partido político en el que se convirtió la guerrilla espera que Jesús Santrich se presente este martes 9 de julio del 2019 a indagatoria en la Corte Suprema de Colombia porque de lo contrario analizará sacarlo del movimiento.

La Corte Suprema de Justicia citó este martes 9 de julio del 2019 a Santrich para declarar dentro del proceso que se le sigue por un supuesto delito de narcotráfico.



"Esa es la esperanza que tenemos, que aparezca el compañero y, como dice la gente, no quedemos haciendo el oso (ridículo)", dijo Alape a periodistas.



Alape, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación de las FARC, aclaró que si Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich', no aparece hoy se hará "el Consejo Nacional de los Comunes, un encuentro con las directivas del partido, para realizar una evaluación colectiva sobre la situación del compañero".



Por el caso de narcotráfico, la Justicia de los Estados Unidos pide en extradición al exlíder guerrillero ya que considera que conspiró para hacer el envío de 10 toneladas de droga a ese país.



No obstante, 'Santrich', que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio y se fue con rumbo "desconocido".



Precisamente, con respecto a la curul que ocupa Santrich en la Cámara de Representantes Alape recordó que ese espacio fue entregado gracias al acuerdo de paz que las FARC y el Gobierno colombiano firmaron en 2016 por lo que consideró necesario que se "mantenga".

"Habría que mirar cuál sería el procedimiento del partido, desde el punto de vista normativo, si renuncia o el partido lo excluye. También se debe definir la salida jurídica para hacerlo", aclaró Alape.



Para ello, desde este viernes 12 de julio se reunirán las directivas de la FARC en el Consejo de Comunes, donde se espera que se adopten decisiones frente a la situación de Santrich.



La FARC tiene derecho a 10 escaños durante dos periodos legislativos en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz.



La situación de Santrich fue objeto de controversia en mayo pasado cuando la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, le concedió el beneficio de no extradición.



Después de ese fallo, Santrich, que había sido capturado el 9 de abril de 2018, fue puesto en libertad por la Fiscalía el 17 de mayo.



Sin embargo, a los pocos minutos fue arrestado nuevamente y volvió a quedar libre días después, lo que le permitió asumir como miembro de la Cámara de Representantes.