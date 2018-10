Familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO se reunieron con miembros de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados por los disidentes del autodenominado frente Óliver Sinisterra en la frontera norte, se reunieron con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Boulder, Estados Unidos.

El encuentro tuvo lugar este miércoles 3 de octubre del 2018. En la cita participaron representantes de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Además, estuvo la relatora de la CIDH para Ecuador, Esmeralda Arosemena; y el relator para la Libertad de Expresión, Édison Lanza.



A través de un comunicado, los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO informaron que se solicitó a las Fiscalías de los dos países que “amplíen el horizonte de las investigaciones”.

Los allegados de las víctimas reconocieron el esfuerzo de las autoridades colombianas para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del secuestro y triple asesinato. Pero pidieron abordar los hechos en un contexto que permita identificar las posibles acciones u omisiones de los agentes que investigan el caso.



Los representantes de las víctimas también demandaron mayor colaboración entre Fiscalías y un acceso a la información más eficiente. “El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) tiene un mandato que no podrá funcionar de manera efectiva si el acceso a la documentación es limitado y si se trabaja con información incompleta” manifestó Yadira Aguagallo, pareja del fotoperiodista Paúl Rivas.



Además, los familiares cuestionaron algunas diligencias que la Fiscalía de Ecuador no realizó. Por ejemplo, la no inclusión de evidencia documental y testimonial relacionada con el manejo del secuestro, que fue solicitada en julio pasado.



Según el cronograma de trabajo, el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH deberá realizar una visita más a Quito. Además, los representantes de las víctimas comparecerán a una audiencia pública, con delegados de los dos Estados. Se espera que esto ocurra durante el período de sesiones que la CIDH tendrá en diciembre, en Washington.