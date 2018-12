Inredh: Familiares del pastor implicado en caso de Juliana Campoverde salieron del país sin ampliar su versión en Fiscalía

LEA TAMBIÉN

El padre y hermano del pastor evangélico procesado se fueron del país sin ampliar la versión sobre la desaparición y muerte de Juliana Campoverde. Este hecho lo dio a conocer la organización por los Derechos Humanos Inredh, este viernes 28 de diciembre del 2018.



Este domingo 30 de diciembre concluye la etapa de instrucción fiscal.



El hermano del religioso debía comparecer, ayer, 27 de diciembre de 2018, ante la fiscal del caso Mayra Soria para ampliar la versión, pero no acudió. La Dinased confirmó su salida del país. El familiar tampoco acudió a rendir su testimonio en dos ocasiones anteriores.



El viernes 21 de diciembre de 2018, el progenitor del pastor debía también acudir a ampliar su relato, pero tampoco llegó a la diligencia.



Está previsto que el jueves 3 de enero del 2019, en el Complejo Judicial Norte en Quito, los padres de Juliana verifiquen la rúbrica de la acusación particular por el supuesto delito de asesinato en contra del pastor, principal sospechoso del caso.



Actualmente, el religioso se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga y está acusado de supuesto secuestro extorsivo con muerte.



La próxima semana se emitirán además los resultados de ADN que se les practicó en Criminalística a los padres de Juliana, al procesado y a su esposa para comprobar si los rastros de sangre encontrados en el baño de su domicilio pertenecen o no a Juliana.



La semana pasada, la fiscal Soria realizó una prueba de luminol en el domiclio del detenido. Esta sustancia es utilizada para encontrar rastros de sangre que no se ven a simple vista.



Juliana campoverde desapareció hace seis años y medio. Fue vista por última vez el 7 de julio de 2012, en el sector de La Biloxi, en el sur de Quito.