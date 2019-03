Familiares buscan a Carmen Emilia Males, desaparecida desde el 4 de febrero del 2019 en Latacunga

LEA TAMBIÉN

Joselyn está desesperada. La última vez que supo de su madre, Carmen Emilia Males Sarabia, fue cuando se despidió de ella el pasado lunes 4 de febrero del 2019. Ese día, Carmen salió de su domicilio a las 18:30, ubicado en la avenida Eugenio Espejo y Rodrigo Iturralde en el sector de Alaquez en Latacunga (Cotopaxi), camino a Quito para visitar a una amiga.

Carmen, quien trabaja como enfermera, tiene 42 años, los ojos color café, su cabello es negro y mide cerca de 1,50 metros y es de contextura delgada. El día que desapareció, ella vestía una chompa rosada, un jean azul y botines color crema.



Según cuenta Joselyn, la noche del lunes 4 de febrero, a las 23:00, llamó a la amiga de su madre para asegurarse de que Carmen haya llegado bien a su destino, pero ella le comentó que nunca se presentó. Ese mismo día, la joven y su padrastro notificaron la desaparición de Carmen a las

Joselyn pide mayor acción a la Policía Nacional para encontrar a su mamá. “Los agentes encargados del caso me dijeron que llegaron a la conclusión de que su salida fue voluntaria. Yo sé que no es así. Mi mami, en cualquier ocasión, siempre se comunica conmigo porque quien la conoce más que cualquier otra persona, soy yo. Yo creo, desde mi corazón, que no fue voluntario”, señala.



Si usted tiene información sobre el paradero de Carmen o cree haberla visto y reconoce su fotografía, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86), al 911 para contactar a las autoridades.



El próximo lunes 4 de febrero del 2019, se cumplirá un mes desde que Carmen desapareció. Joselyn extraña a su madre. “Soy única hija y nuestro hogar fue feliz hasta el día en que dejamos de saber de ella. Ella es la razón por la que me estoy superando todos los días, a quien le agradezco lo que soy. Siempre me enseñó a salir adelante, la admiro por el ser humano que es, por su corazón solidario. Mi papá y yo queremos que regrese”, dice.