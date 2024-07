Un familiar de las ecuatorianas secuestradas en México, el lunes 17 de junio de 2024, contó detalles de su liberación.

Un hermano de una de las personas retenidas aseguró que el papel de la Cancillería de Ecuador, durante la emergencia, no fue tan importante como la entidad mencionó en un comunicado.

En una entrevista realizada en Outsiders, un canal de noticias en YouTube, el hombre reveló que la liberación de las ecuatorianas fue realizada por los propios secuestrados y que no intervinieron entidades diplomáticas en aquello.

La Cancillería ecuatoriana difundió un documento oficial el 4 de julio, en el que aseguraba que en la coordinación de la liberación participaron, además de esta entidad, organismos como el FBI, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y los Consulados de Phoenix y Ciudad de Guatemala.

El entrevistado no estuvo de acuerdo con esta versión y afirmó que la liberación se dio gracias al pago de 18 000 dólares que realizó la familia de las víctimas a los secuestradores.

Detalles del secuestro

El familiar contó que los cinco integrantes de la familia, no seis como señaló Cancillería, migraron desde Guayaquil a México; su destino final era Estados Unidos.

Mientras se trasladaban desde la Ciudad de México hacia Sonora, frontera con EE. UU., el bus en el que se movilizaban fue parado por supuestos agentes de migración, presumiblemente en Durango.

Una de las mujeres ecuatorianas capturó una fotografía del supuesto operativo y la envío a un cercano advirtiéndole que al parecer las autoridades las capturarían.

Luego de unos minutos, los desconocidos les explicaron a los pasajeros que se trataba de una requisa falsa y que en realidad era un secuestro. Las mujeres no tuvieron forma de contar esta información a sus parientes.

Según la versión de las ecuatorianas, además de ellas, había otra pareja de compatriotas en el bus secuestrado; “la mujer estaba embarazada”, aseguró una de las víctimas a su pariente. De estas personas no se conoce su paradero.

Familiares pagaron la liberación

Luego de siete días de no saber nada de la familia ecuatoriana, una mujer adulta y cuatro menores de edad, los secuestradores se comunicaron con los parientes de Estados Unidos vía telefónica.

Según explicó el entrevistado, la llamada provenía de una persona con acento colombiano que les exigía 4 500 dólares por cada persona, en total 22 500 dólares.

Producto de la desesperación, la familia en el extranjero solicitó un préstamo; mientras tanto, en Ecuador, otros parientes realizaron bingos solidarios para reunir el dinero.

De a poco, el valor exigido en la extorsión fue depositado, diariamente se transferían entre 2 000 a 4 000 dólares a las cuentas de los secuestradores. En total se pagó 18 000 dólares, aseguró el vocero de la familia.

Autoridades internacionales no liberaron a las ecuatorianas

El familiar mencionó que la Cancillería de Ecuador no colaboró de inmediato con las mujeres secuestradas y que cuando lo hizo “fue a paso de tortuga“.

El hombre afirmó que la entidad no tuvo un papel importante en la liberación.

Cancillería confirma la liberación de familia ecuatoriana secuestrada en México. pic.twitter.com/D9Bq0Ouudm — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) July 4, 2024

“No es que las rescataron, las autoridades lo que hicieron fue coordinar con la Unidad Antisecuestros de Chihuahua cuando fueron liberadas (.) eso pasó cuando parte del dinero se pagó“, aclaró.

El pariente detalló que tras cancelar la mayoría del dinero que solicitaban los secuestradores, estos liberaron por su cuenta a las mujeres en un sector que las víctimas no reconocieron.

“Les dejaron en una parada, allí mis familiares tomaron un bus hasta Chihuahua”, contó.

Según su relato, las compatriotas fueron secuestradas el 17 de junio y liberadas a los 17 días, el miércoles 3 de julio. Aquí otro error, Cancillería afirmó que el hecho ocurrió el 27 de junio, apenas seis días atrás de su liberación.

El pariente continuó: “Al bajarse del bus, un hombre les ayudó con dinero para que pudieran quedarse al menos una noche en un hotel. Al otro día, ya sabíamos que se encontraban en la Unidad Antisecuestros de la ciudad”, mencionó.

Asambleísta colaboró con las víctimas

El cercano a la familia dijo que cuando se enteró del secuestro buscó ayuda inmediata con el FBI de Estados Unidos y las Embajadas de Ecuador en Nueva York y Texas, pero que le informaron que esa situación debía ser tratada únicamente por la Embajada en México.

“El tema se complicó por la relación rota que tiene Ecuador con México, de todos modos me comuniqué con la Embajada el viernes, me dijeron que espere y recién el lunes me atendieron“, enfatizó.

“Quién si me colaboró en todo, a penas supo fue el asambleísta Jorge Miranda“, añadió. Miranda es legislador por Ecuador en Canadá y Estados Unidos.

Según el relato del pariente, el funcionario se apersonó de la ayuda y estableció los contactos entre la Cancillería y la familia de las ecuatorianas secuestradas.

Decenas de asambleístas votaron en contra de la ayuda migratoria

En este contexto, el legislador Jorge Miranda presentó un pedido a la Asamblea Nacional para que el Estado, a través de Cancillería, realice todas las gestiones diplomáticas que aseguren la asistencia migratoria para la familia secuestrada.

La votación fue aprobada este viernes 5 de julio con 89 votos afirmativos; sin embargo, el Pleno también registró 31 votos en contra, cinco abstenciones y 12 ausentes.

La Asamblea Nacional aprobó con 89 votos a favor la moción que presenté para instar al Gobierno, a través de la @CancilleriaEC, a realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias con México, asegurando asistencia oportuna a la familia ecuatoriana secuestrada en #México el 17… pic.twitter.com/1qktwNvbTd — Jorge Miranda (@jorgemi123) July 5, 2024

“Horas después de mi pedido de cambio del orden del día en la Asamblea Nacional para pedir que Cancillería actúe en favor de la familia de migrantes secuestrados en México, esta institución se pronunció e informó sobre las acciones”, manifestó Miranda, quién criticó “la lentitud con la que trabajan en casos de emergencia“.

Finalmente, el familiar de las víctimas dijo que sus parientes se encuentran a buen recaudo en México.

El vocero trasladó el pedido de las mujeres hacia Cancillería de gestionar una visa humanitaria con Estados Unidos, debido a que las ecuatorianas no desean retornar al país por amenazas de muerte.

“Hace poco le asesinaron a un familiar en Guayaquil por no querer sumarse a un grupo delictivo, ellas no quieren regresar a Ecuador por miedo“, puntualizó.