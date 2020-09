¿Resultados de PCR con falsos negativos trajeron los jugadores de Flamengo a Ecuador?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El martes 15 de septiembre del 2020, hace ocho días, los jugadores del brasileño Flamengo llegaron a Ecuador. Ingresaron a través del Aeropuerto de Tababela, en Quito. Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de Ecuador, los futbolistas y el cuerpo técnico presentaron pruebas PCR negativas para covid-19.

Son las únicas avaladas para diagnóstico de este virus. Estas permiten saber si una persona está infectada en ese momento, requieren de muestras de pulmón o nasofaríngeas; a diferencia de las rápidas, que son de sangre y que detectan si alguien desarrolló anticuerpos, tras haber estado enferma.



¿Cómo es que apenas una semana y un día después, hoy miércoles 23 de septiembre del 2020, ya hay 16 contagiados en ese club brasileño? EL COMERCIO conoció que los test de PCR que mostraron en la capital, fueron tomados el 12 de septiembre. Es decir, cumplieron con el requisito de que la fecha en que se hayan realizado no sobrepase los 10 días de la llegada al país.



Por la fecha de arribo (15 de septiembre) resulta obvio -anota el epidemiólogo y catedrático Byron Núñez- que los integrantes del Flamengo no se contagiaron en territorio ecuatoriano de covid-19. Ellos ya llegaron infectados. ¿Qué pasó? El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que todos estaban negativos a su llegada al país, "pero las (pruebas) PCR dan falsos negativos".



El médico Núñez señala que las pruebas PCR no deben dar la seguridad de que alguien no está contagiado, ya que los falsos negativos, según estudios internacionales, pueden llegar hasta el 40% de resultados. Todo depende, aclara, de algunos factores: la técnica que se utilice en la toma y procesamiento de las muestras, si son muestras de pulmón (más efectivas) o de hisopado nasofaríngeo; el tiempo de incubación del virus en quien se hace el test; la carga viral o cantidad de virus en el fluido respiratorio.



"Todos los jugadores de Barcelona, el cuerpo técnico, árbitros y quienes estuvieron en contacto con la escuadra de Flamengo deben ser puestos en aislamiento. En siete días hay que hacerles una prueba de PCR, para saber si se contagiaron", opina Núñez.



Y comenta que cuando se quitan las medidas de restricción de la movilidad y se empieza a dar paso a programaciones de fútbol y de la vida normal se presentan situaciones así, imponderables. Recuerda lo ocurrido con el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, quien visitó al papa Francisco en el Vaticano. El 7 de septiembre dio negativo para covid y tres días después, en un nuevo PCR, salió positivo.