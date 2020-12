Así es el nuevo examen para obtener la ciudadanía estadounidense; la administración de Trump cambió el test

Es un cuestionario largo, con matices de filosofía conservadora estadounidense y difícil de entender para inicia su aprendizaje en el idioma inglés. Así es el nuevo examen que la administración de Donald Trump creó, luego de modificar el antiguo, para quien intente obtener la ciudadanía estadounidense después del 1 de diciembre del 2020. Así lo informa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

El Gobierno lo llama 'examen de civismo', porque contempla 128 preguntas relacionadas a la historia y conocimientos sobre las funciones públicas de la nación norteamericana. El Uscis detalla que es una prueba oral, donde el oficial de la institución le solicitará que responda 20 preguntas del total que están planteadas en el cuestionario. Según el Servicio, el usuario debe responder al menos 12 preguntas -o el 60%- correctamente para aprobar la nueva versión.



La Uscis, además, dice que algunas de las respuestas pueden cambiar debido a las elecciones o nombramientos. Es importante que en la plataforma web de la institución busque las actualizaciones de la prueba antes de rendirla, pues cuando acuda a la entrevista de naturalización tendrá que responder con el nombre del funcionario actual.



Otras de las consideraciones anunciadas por el Uscis es que los adultos mayores de 65 años que han vivido en la nación como residentes permanentes legales pueden estudiar solo las 20 preguntas que están marcadas con un asterisco al final de las interrogantes. El representante de la entidad le pedirá que brinde las respuestas de 10 de las 20. El servicio afirma que debe responder al menos 6 de cada 10 preguntas para aprobar el examen.



Los cambios que se aplicaron al cuestionario



En un análisis realizado por un equipo periodístico de The New York Times (TNYT) se ofrece una lectura sobre los cambios del examen, que afecta, principalmente a los migrantes y que, además, da cuenta de la política radical de Trump frente a la problemática de millones de personas que dejan sus naciones en busca de un futuro mejor para los suyos.



En la nueva versión, que entró en vigencia el martes 1 de diciembre del 2020, se eliminaron interrogantes sobre geografía simple, además de que agregar docenas de preguntas posibles, varias de ellas contienen frases que podría entender un ciudadano local. Pero se vuelven aún más complejas para los migrantes y solicitantes, pues implica un análisis detenido.



Fueron 18 las preguntas que se eliminaron del cuestionario anterior. 11, afirma el medio, tenían respuestas simples que podían ser incluso de una sola palabra.



Un ejemplo de la complicación en esta prueba es, por ejemplo, una nueva respuesta agregada a la pregunta: "¿A quién representa un senador de Estados Unidos?”. En el cuestionario anterior, la respuesta era "a toda la gente del Estado". En cambio, en la nueva versión, se establece que representa a todos los "ciudadanos" del Estado.



Hay, además, una pregunta sobre la Décima Enmienda que concentra a los estados de EE.UU. los poderes que no están a cargo del Gobierno federal. Esta sección legal es una de las favoritas de la Carta de Derechos para los políticos conservadores que cuestionan la acción de la autoridad federal.

“¿Por qué Estados Unidos se involucró en la guerra de Vietnam?” es una de las interrogantes agregadas y tiene un fuerte sesgo político, pues tiene una respuesta correcta, según el Gobierno: “Detener la propagación del comunismo”.



Aunque el cuestionario establece preguntas en contra de esa corriente ideológica, no interroga sobre las protestas históricas en Estados Unidos para la garantía de los derechos humanos, o, por ejemplo, las muertes que dejan los conflictos bélicos.



Organizaciones que apoyan a migrantes muestran su rechazo, pues este nuevo examen es un nuevo muro para los inmigrantes con escasos recursos y cuyo al acceso al inglés es casi nulo. Además, según TNYT, incluso el número de los extranjeros que acceden al voto se reduciría.



El periódico habló con Eric Cohen, director ejecutivo del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en San Francisco, una organización que ayuda a los residentes en su proceso para solicitar la ciudadanía. El representante dijo: “Es el último esfuerzo de un Gobierno que busca evitar que las personas cumplan su sueño de convertirse en ciudadanos”. Además de que se considera que no había una razón regulatoria para hacerlo.



Si quiere acceder a las 128 preguntas, puede revisarlas aquí.



Estas son algunas de las nuevas preguntas incorporadas al cuestionario, según TNYT





1.- James Madison es famoso por muchas cosas. Nombra una.



2.- La Revolución Estadounidense tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombra uno.



3.- ¿Cuál es el propósito de la Décima Enmienda?



4.- ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes?



5.- ¿Quién nombra a los jueces federales?



6.- ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso?



7.- La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombra uno.



8.-Nombra a una líder del movimiento por los derechos de la mujer en el siglo XIX.



9.-El primer lema de la nación fue “E Pluribus Unum”. ¿Qué significa?