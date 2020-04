Cinco cosas a saber sobre la evolución del coronavirus en España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

España registró una nueva caída del número diario de fallecidos por coronavirus, con 510 muertos reportados este sábado 11 de abril de 2020, lo que eleva el total en el país a 16 353.

Estos son los cincos puntos principales del día en el segundo país europeo con más fallecidos por covid-19, sólo por detrás de Italia.



Nueva bajada del balance diario



El balance diario de muertos bajó por tercer día consecutivo y cayó este sábado a 510, casi cien menos que el viernes 10 de abril de 2020.



Es el número más bajo de fallecidos en 24 horas desde el 23 de marzo, en una España sometida a estricto confinamiento desde hace cuatro semanas, y que podría ser prolongado más allá del 25 de abril, según el gobierno. “No está decidido, pero es muy probable”, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



Los casos confirmados se elevan a 161 852, unos 4 800 más que el viernes.



Según Illa, España está ante un “evidente proceso de ralentización de la epidemia”.



Control de fronteras prolongado



El gobierno del socialista Pedro Sánchez anunció que la prolongación de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal, hasta el 25 de abril incluido.



Esos controles no afectan a ciudadanos españoles o a los extranjeros residentes en España, ni tampoco al transporte de mercancías y a los trabajadores transfronterizos.



Se repartirán 10 millones de mascarillas



El gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas entre las personas que empleen el transporte público para ir a trabajar, ya que en los autobuses y en el metro no siempre se puede garantizar la distancia de social entre los viajeros.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que del lunes al miércoles las fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil distribuirán 10 millones de mascarillas en los accesos de metro y trenes de cercanías, así como en los “principales nodos de transporte público”.



La mascarilla “es recomendable, no es obligatoria”, puntualizó el ministro.



El reparto coincide con la reanudación de actividades no esenciales, tales como industria y construcción, después de dos semanas de paralización.



Las autoridades siguen recomendando también el teletrabajo entre aquellos que puedan, y piden que la gente obligada a ir a su trabajo se desplace a pie o en vehículo particular, y evite el transporte público.



Duelo por un enfermero cerca de Madrid



Más de 25 000 sanitarios han resultado contaminados desde el inicio de la pandemia, según el ministro de Sanidad, que no precisó el número de fallecidos. Es un dato que “nos preocupa”, declaró.



La región de Madrid, la más golpeada del país con más de 6.000 muertos, se vio impactada el viernes con el anuncio del deceso de un enfermero de 57 años, que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Leganés, cerca de la capital.



Es el tercer enfermero fallecido de covid-19 en el país, según la organización colegial, que representa a los más de 300 000 enfermeros de España.

https://public.flourish.studio/story/222632/