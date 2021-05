Evo Morales cuestiona a la 'vieja Europa' por resolución de la Eurocámara

El exmandatario de Bolivia Evo Morales cuestionó este martes 4 de mayo del 2021 al Parlamento Europeo por la aprobación de una resolución la pasada semana en el que se pide la liberación de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

Morales leyó una carta dirigida a "la vieja Europa" en la que indicó que "con mucha sorpresa en pleno siglo XXI" tomó conocimiento de la aprobación de una resolución de la Eurocámara sobre Bolivia.



"Claramente se muestra que algunos sectores de Europa todavía conservan su visión colonial y humillante frente a los pueblos de América Latina y el Caribe", mencionó Morales frente a los medios de comunicación.



El exmandatario sostuvo que se "interviene en los asuntos internos" y que de "manera desmesurada hacen afirmaciones y aseveraciones absolutamente falsas".



Morales recordó que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue "cómplice" del supuesto "golpe de Estado de Bolivia" en 2019 tras las elecciones fallidas en el país.



"Nos preguntamos dónde estaban los parlamentarios europeos durante ese año, acaso la vida de un indio no vale nada?", cuestionó el exmandatario.



Prosiguió señalando que "sectores internacionales impulsaron, financiaron y apoyaron" el supuesto golpe de Estado en el país y ahora "intentan esforzarse para demostrar que no fue así".



"Mi delito fue ser indígena, impulsar una revolución democrática cultural", manifestó Morales al señalar su "derrocamiento" como presidente en 2019, después de lo cual se fue a México y luego a Argentina.



Morales sostuvo que Bolivia "ha decidido construir su propia historia" y que está ejerciendo la soberanía con dignidad e identidad.



"No somos colonia ni patio trasero de nadie", finalizó el exmandatario.



Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de octubre de ese año, que luego fueron anulados.



La pasada semana, una resolución del Parlamento Europeo condenó la detención de Áñez y dos de sus exministros y pidió la liberación de esas exautoridades, quienes se encuentran en la cárcel preventivamente mientras se investiga el caso denominado "golpe de Estado" por el que están acusados de sedición y terrorismo.



Esa resolución salió adelante por 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, promovida por el ala derecha del hemiciclo comunitario europeo.

Luego de conocer esa resolución parlamentarios bolivianos oficialistas denunciaron "injerencia", mientras que los opositores indicaron que se reconoce la "sucesión constitucional" de Áñez en el país.