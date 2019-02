Estudiantes de la U. Técnica del Norte exigen inicio de modalidad en línea

LEA TAMBIÉN

Hace cinco meses debió iniciar la modalidad en línea para la nivelación de las carreras en la Universidad Técnica del Norte. Sin embargo, esta no se ha aperturado, por lo que hoy, lunes 18 de febrero del 2019, unos 25 jóvenes inscritos se concentraron frente a la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), en Quito, para exigir una solución al problema.

Los estudiantes conformaron un colectivo denominado Líderes de la UTN. Se trata de quienes tienen cupos para las carreras de Comunicación, Derecho, Economía, Educación Básica, Educación Inicial, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Psicología, Tecnologías de la Información y Turismo.



A las 08:00 de hoy, los 25 representantes de la organización llegaron a la Senescyt para desarrollar un plantón. Allí, una comisión se reunió con María Fernanda Maldonado, subsecretaria de la entidad.



Luego se dirigieron hacia la Presidencia de la República, en el Centro Histórico de Quito, donde fueron recibidos por un representante de la Secretaría de la Gestión Política.



Según José Luis Galarza, delegado de los estudiantes de la modalidad en línea de UTN, luego de esas reuniones, las autoridades ofrecieron la confirmación de una posible reubicación en otras universidades, en donde sí se haya aperturado la nivelación virtual para esas carreras.



Este estudiante de 26 años obtuvo un cupo para la carrera de Derecho. Asegura que ante las constantes quejas que han presentado por el retraso de la nivelación, el rector de la Universidad Técnica del Norte, Marcelo Cevallos, indicó que la institución no ha recibido los recursos necesarios para iniciar con el proceso.



El 11 de enero, la UTN emitió un comunicado a través del cual se informó que la Proforma Presupuestaria 2019 aún no contempla la asignación de recursos para la continuidad de los estudios en la modalidad en línea.



“La apertura del curso de nivelación se dará una vez que se cuente con la respectiva resolución del CES y el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera los valores requeridos para su implementación, debido a que hasta la presente fecha no se han acreditado en las cuentas de la UTN los recursos económicos comprometidos en este programa”, detalla el comunicado.



Por su parte, el 6 de febrero, la Senescyt respondió a este Diario en torno al retraso en la apertura de los cursos de nivelación. Desde la institución se indicó que están vigentes los convenios suscritos con cinco universidades que forman parte de la modalidad en línea, entre las que se encuentran la Central del Ecuador y la UTN.



En el escrito se detalló que el inicio de clases en la Universidad Central se programó para el 9 de febrero, mientras que en el caso de la UTN se llevaban a cabo conversaciones.