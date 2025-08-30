El plazo para inscribirse en el programa Jóvenes en Acción, que busca ofrecer 80 mil pasantías pagadas en distintas entidades del Estado, está llegando a su fin. La iniciativa tiene como propósito fomentar la inserción laboral de jóvenes ecuatorianos y brindarles experiencia en el sector público.

Desde el 5 de agosto, los interesados se inscriben en línea a través del portal oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). El registro estará habilitado hasta hoy, sábado 30 de agosto de 2025.

Requisitos para postular en Jóvenes en Acción

Los aspirantes del programa deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar afiliados ni aportar al IESS.

No contar con título de tercer nivel.

No ser beneficiarios de transferencias monetarias del MIES.

Los seleccionados recibirán una capacitación en octubre de 2025, antes de iniciar sus prácticas el 1 de noviembre. Las pasantías se extenderán hasta el 1 de febrero de 2026 en entidades como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Educación.

¿Cómo se seleccionarán a los beneficiados de Jóvenes en Acción?

Cada participante recibirá 400 dólares mensuales, lo que suma 1 200 dólares durante los tres meses del programa. Esta retribución busca incentivar la formación laboral y facilitar la transición al mercado de trabajo.

El proceso de selección será administrado por el MIES, que consolidará un listado final de inscritos. Posteriormente, las instituciones donde se realizarán las prácticas notificarán directamente a los jóvenes seleccionados.

El programa refuerza la política del Gobierno para generar oportunidades laborales y mejorar la preparación de los jóvenes ecuatorianos.