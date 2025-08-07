El programa Jóvenes en Acción, impulsado por el Gobierno Nacional, registra 136 983 personas inscritas hasta el 7 de agosto de 2025. Esta es la segunda fase del mecanismo dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, 11 meses, que busca promover su formación, vinculación comunitaria y acceso a empleo o educación superior.

Provincias con más inscritos en Jóvenes en Acción

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), los inscritos se distribuyen entre tres instituciones ejecutoras: el Ministerio de Educación (62 099 personas), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (55 905) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (18 979).

Guayas es la provincia con mayor número de registros, seguida por Manabí, Pichincha y Santa Elena. La plataforma de inscripción estará habilitada hasta el 30 de agosto en el sitio web: https://jovenesenaccion.inclusion.gob.ec.

Requisitos para inscribirse en Jóvenes en Acción

Para registrarse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años 11 meses al momento de la inscripción.

No recibir transferencias monetarias regulares del MIES.

No estar afiliados al IESS, ISSFA o ISSPOL.

Contar con una cuenta bancaria o de cooperativa activa a nombre del solicitante.

El MIES informó que el orden de inscripción no influye en la selección de los beneficiarios.

Fechas y pagos del programa Jóvenes en Acción

El programa contempla capacitaciones a partir de octubre de 2025 en las instituciones seleccionadas. Los pagos iniciarán en noviembre y continuarán en diciembre y enero. Cada participante que cumpla con los requisitos recibirá una transferencia mensual de 400 dólares durante tres meses.

La meta de cobertura es de más de 80 000 jóvenes, con una inversión estimada de 100 millones de dólares, según la planificación oficial.