Estas son las medidas que anunció Leonidas Iza ‘de manera indefinida’

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dio a conocer un informe de las recientes resoluciones tomadas por el movimiento indígena ante el paro nacional. Foto: Captura de Pantalla.

Redacción Elcomercio.com

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado este viernes, 17 de junio de 2022, en el que se dio a conocer las medidas tomadas en torno al paro nacional. También se hizo un llamado a que la resistencia sea llevada sin actos de violencia.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dio a conocer sobre las decisiones tomadas dentro del movimiento indígena en referencia a mantener el paro nacional. Durante su discurso, cuestionó a Guillermo Lasso. “¿Cómo podemos decir que no hay un detonante? Seguramente, señor Presidente, porque usted no compra en la tienda de la esquina, porque usted no compra en un mercado de Ecuador. ¿No se da cuenta cómo han incrementado los productos de primera necesidad?”.

Su pronunciamiento se dio en referencia a que el Jefe de Estado dijo que “no hay un detonante” para las protestas en Ecuador. El Primer Mandatario comparó la situación con el paro de octubre de 2019, cuando en Ecuador hubo violentas manifestaciones por la liberación del precio de los combustibles.

Mientras anunciaba las medidas, Iza también hizo un llamado a las organizaciones aliadas a que controlen los actos de violencia. “Debemos cerrar cualquier proceso de vandalismo. No aceptamos que la lucha que hemos llevado hasta ahora, absolutamente transparente, que se pretenda convertir en un acto delictivo”, sostuvo.

Estas son las decisiones anunciadas por Iza:

“Nos mantenemos la lucha social a nivel nacional” La lucha se realizará desde los territorios de cada organización. El paro será de manera indefinida hasta que el Gobierno Nacional extienda la respuesta a las demandas del pueblo indígena. “No iresmos a un proceso de diálogo que no tenga resultado. Nuestras demandas son públicas y necesitamos respuestas públicas”. En 48 horas coordinaremos las condiciones logísticas de alimentación desde nuestras comunidades para participar y caminar en las movilizaciones en la ciudad de Quito. Convocar a una asamblea ampliada de las diferentes organizaciones sociales a nivel nacional (indígenas, montubios, transporistas, trabajadores del campo y la ciudad, feministas, jóvenes). ” Si usted (presidente Guillermo Lasso) no está dispuesto a sacar a este país, entonces que seamos los colectivos y organizacines sacar al país que cada días está más quebrado”. Pedimos a nuestros miembros de nuestras estructuras organizativas y a la ciudadanía que de manera colectiva o individual está participando en esta movilización, debemos cerrar cualquier acto de vandalismo dentro de las organizaciones que participan en la movilización.

#ATENCION

Decisiones colectivas tomadas con las estructuras de base CONAIE y organizaciones fraternas que permanecen movilizadas en 21 provincias.

Sigue el paro nacional, territorial e indefinido.



🔴Video completo: https://t.co/C7HTpjIrJM



5to día del #ParoNacional 🇪🇨 pic.twitter.com/zgfgQIBhcv — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 17, 2022