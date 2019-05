El 29 de mayo de 2019 se sabrá si Iván Espinel es sentenciado o no

LEA TAMBIÉN

El próximo 29 de mayo de 2019, un Tribunal Penal de Durán decidirá si sentencia o no al exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos.

En el Complejo Judicial del cantón Durán (Guayas), los jueces: Francisco Flores, Martha Gavilánez y Pedro Quiñónez escucharon el pasado jueves 23 de mayo de 2019 los argumentos finales de la Fiscalía y de la defensa del exfuncionario y de tres procesados más.



Según la Fiscalía, en este proceso a Espinel se lo acusa por movimientos inusuales en sus cuentas bancarias que ascienden a USD 699 000. De este dinero, el exfuncionario logró justificar USD 378 000.



La entidad investigó el manejo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, depósitos, compras de bienes inmuebles y acciones de empresas que supuestamente realizó el exministro del correísmo, entre el 2010 y el 2016.



En la etapa de juzgamiento, la fiscal Contra el Lavado de Activos, Ivonne Proaño, presentó en las citas judiciales 58 testigos. En esa lista hay peritos contables, agentes, funcionarios de la Contraloría, del Servicio de Rentas Interna, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras entidades.



Además, la Fiscalía presentó ante los jueces documentos que constan en el expediente como, por ejemplo, contratos, préstamos sin sustento contable, movimientos bancarios y el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado.



Proaño expuso estas pruebas para sustentar su acusación contra Espinel como autor del delito y a las otras tres personas como coautores. En total presentó 83 evidencias.



La fiscal indicó que “hubo irregularidades en la adjudicación de contratos de servicios y productos farmacéuticos, bienes y equipos médicos”.



Además, Proaño sostuvo que existieron suplantaciones de cuentas en bancos para acceder a préstamos y movimientos económicos no justificados, como la compra de una casa en la vía a Samborondón y vehículos de alta gama.



César García, abogado del exfuncionario, aseguró que su cliente es inocente y que Fiscalía no tiene suficientes pruebas en su contra. “Si ganamos fue porque la única prueba que tenía la Fiscalía contra Espinel era el informe de Contraloría, y esto no constituye una prueba, sino un indicio”, explicó.



El martes, en la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, los jueces aceptaron incluir en el expediente ocho nuevas evidencias presentadas por el abogado del exministro. En esa diligencia la fiscal Proaño dijo que esas pruebas “no cumplen con los requisitos legales”. Además, indicó que los documentos fueron presentados a destiempo. En cambio, la defensa de Espinel aseguró que las pruebas fueron ingresadas desde la semana pasada.