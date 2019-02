Investigación sobre cierre de escuelas se presentó; Ministro habló sobre créditos a GAD

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Análisis del Impacto del Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa en 15 pueblos kichwa de la Sierra y 26 comunidades se presentó hoy, jueves 21 de febrero del 2019, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La investigación la realizó un equipo conformado por miembros del Contrato Social por la Educación, Flacso y Ecuarunari, conjuntamente con habitantes de las comunidades rurales que vivieron el cierre de escuelas, con la implementación de las Escuelas del Milenio en el gobierno anterior. El Contrato Social por la Educación es la organización a la que perteneció el ministro Milton Luna, desde el 2002 hasta diciembre 2018, cuando se integró al gabinete de Lenín Moreno.



El equipo investigó la situación de los niños en sus comunidades y el impacto del cambio en los estudiantes que asistían a las escuelas cerradas y que tuvieron que reubicarse en las nuevas construcciones.



Entre los ámbitos de la vida de los niños que fueron afectados, los investigadores mencionaron principalmente el de la salud, pues debían trasladarse desde 30 minutos a tres horas de su casa en la comunidad hasta las Escuelas del Milenio.



Según el equipo de investigación, casos de malnutrición son comunes en los niños de las comunidades rurales, dicen que salen muy temprano de su casa, sin desayunar, para ir a sus escuelas. Además, la investigación refleja que muchas familias se trasladaron a zonas cercanas a las nuevas escuelas para que los niños no dejen de estudiar.



Contrato Social por la Educación presentó cifras en las que se mostró que 436 escuelas fueron cerradas en cinco cantones entre el 2008 y el 2014. Se trató de Colta, Chunchi, Guamote, Latacunga y Pujilí.



En la presentación del análisis estuvo presente el ministro Luna, quien señaló que este constituye un insumo importante para la reapertura de las escuelas, anunciada por el presidente Lenín Moreno, el 30 de enero pasado. Luna repitió, como lo hizo el 1 de febrero, que se prevé abrir unas 1 000 escuelas este año y otro número igual, el próximo.

Además indicó que USD 70 millones para la reapertura de las escuelas están financiados. "Seguramente vamos a llegar a más de los USD 100 millones". Y reiteró que el lunes se reunió con el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, para llegar a un acuerdo que les permita brindar créditos a los gobiernos secciónales, prefecturas, juntas parroquiales y municipios porque “no existen muchos recursos dentro del Ministerio, que financia parte de la intervención”, en referencia a la reapertura.



En la jornada participó Blanca Chancoso. La histórica dirigente indígena se refirió a la recién creada Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Dijo antes era Subsecretaría. “Pero no le dan el poder de decisión suficiente para implantar esa política de educación bilingüe desde la identidad”. Para eso se requiere la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.



El impacto de las escuelas del milenio también fue analizado y los resultados presentados en agosto del 2017. La investigación estuvo a cargo de Juan Ponce, de Flacso, entre otros y expuesta ante el entonces ministro, Fander Falconí.



Las unidades educativas del milenio fueron construcciones que contaban con biblioteca, laboratorios experimentales, centros de cómputo, aulas de inglés. Según el plan inicial se levantaron en sitios con tasas altas de no asistencia a la escuela, falta de oferta de secundaria; en el 2008 se inauguró la primera. En la investigación de Flacso se concluye qué hay evidencia empírica de mejoras en matemáticas significativas. No en matrícula.