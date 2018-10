Empresa que diseñó el concepto visual del Metro de Quito dona el logo

LEA TAMBIÉN

El logotipo que conforma la nueva imagen del Metro de Quito será donado por la empresa que lo realizó. Así lo anunció la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito la mañana de hoy, miércoles 24 de octubre del 2018.

La elección de la imagen del Metro se definió mediante una votación en la que podía participar la ciudadanía. En ese proceso, según el Cabildo, participaron 9 000 personas. De entre las tres opciones, la ganadora fue la de la empresa Saltiveri-Ogilvy.

El diseño de la imagen que utilizará el Metro no escapó a la polémica. Usuarios de las redes sociales y profesionales del ámbito del diseño señalaron su parecido con el logotipo de la empresa mStudio.



Ahora, Metro de Quito dice que la imagen no le costará nada a la ciudad. La empresa que lo hizo decidió donarlo y con eso, el Municipio no tendrá que pagar USD 40 000 que era el presupuesto previsto para el diseño de toda la identidad visual y sus múltiples aplicaciones para el Metro.



Según Metro de Quito, Saltiveri-Ogilvy actualmente se encuentra en el proceso de registro de propiedad intelectual y registro de marca en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi). Luego cederá definitivamente los derechos en favor de la ciudad.



En el comunicado en el cual informan sobre la donación de la imagen, la empresa municipal señala que con ese registro se garantiza que la imagen del Metro de Quito cumplirá con todos los requerimientos de ley.