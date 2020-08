'No hay ninguna ley que impida pesca en altamar', dice Embajador de China

LEA TAMBIÉN

El embajador de China en Quito, Chen Guoyou, afirmó el jueves 6 de agosto del 2020 que son 250 embarcaciones pesqueras de su país las que se encuentran cerca a las islas Galápagos y ratificó que se acogerán a una veda desde el próximo mes.

“Vamos a aplicar la moratoria autónoma en altamar del lado oeste de la zona de protección de Galápagos desde el 1 de septiembre hasta finales de noviembre”, dijo el diplomático, en una rueda de prensa, con la asistencia de un traductor, el jueves 6 de agosto del 2020.



El diplomático se comprometió a “mantener las consultas competentes” sobre la posibilidad de extender esa veda a julio y agosto a futuro, aunque enfatizó que “no hay ninguna ley o reglamento, tanto regional o internacional, que impida la pesca en esta zona de altamar”.



Guoyou reiteró que su país “da la bienvenida” a la sugerencia de Ecuador de que se establezca un mecanismo de coordinación y comunicación bilateral para que estas embarcaciones no incurran en pesca ilegal.



Consultado sobre la posibilidad de que China reduzca los permisos para la operación de sus embarcaciones en esa zona, respondió: “La parte china tiene la mejor disposición de mejorar la cooperación e intercambio con la parte ecuatoriana para mejorar la protección de los recursos pesqueros, el desarrollo sostenible y conservar los recursos marinos”.



El embajador también rechazó unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que el domingo acusó a China de prácticas depredatorias que suponen una amenaza para Galápagos.

A su juicio, hay políticos que buscan sembrar discordia entre China y Ecuador para dañar los lazos de amistad entre los dos países.



Señaló que Estados Unidos no tiene autoridad para opinar del tema, pues no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y que, además, se conoce la historia de la pesca del país norteamericano en las islas.



Durante la rueda de prensa, además el Embajador destacó la cooperación antiepidémica entre China y Ecuador frente a la pandemia del covid-19, y también habló de la suspensión de tres exportadoras de camarón ecuatoriano porque en sus contenedores se encontraron rastros del covid-19. Sobre este último punto manifestó que en las próximas horas habrá una nueva reunión de las autoridades de producción.