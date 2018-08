Elizabeth Cabezas: "La idea es agrupar un gran frente en torno a Alianza País"

LEA TAMBIÉN

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, habló de la séptima Convención Nacional de Alianza País (AP) y de su designación, el pasado sábado, como segunda vicepresidenta del movimiento.



¿Cómo está la relación entre los miembros de la Directiva Nacional?



Está bien. Hubo un consenso en la designación de las autoridades, muchas coincidencias en los puntos de vista. Hay conciencia de que debemos salir adelante en este nuevo momento, con una renovación no solo de caras, sino de actitudes y objetivos.



Hubo cambios en la estructura del movimiento. ¿A qué responden?



Se creó una tercera vicepresidencia (presidida por Ricardo Zambrano) para tener mayores mecanismos de trabajo y articulación con las otras dos vicepresidencias. Se absorberán las tareas de delegación de la Presidencia Ejecutiva, de la Dirección Provincial y del Comité Ejecutivo.



¿De qué se encargará el nuevo Comité Ejecutivo?



Es el órgano más importante en la instancia de direccionamiento estratégico de la Dirección Nacional. Estará conformada por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario ejecutivo, delegados del bloque, tres militantes de liderazgo nacional y adherentes permanentes invitados.



¿Será como un nuevo buró político?



Sí, se podría entender como el nuevo buró político. Ahí se analiza hacia donde van las líneas más importantes de AP.



El presidente Moreno llamó a formar un gran frente progresista. ¿AP se abre a las alianzas?



En el país existen 174 movimientos y organizaciones políticas. Ellas, por sí solas, es complejo que logren tener fuerza territorial. La idea es poder aglutinar alrededor de AP fuerzas y movimientos que permitan tener un gran frente para este proceso electoral. De la experiencia del 2014, al correr en solitario y tratar de enfrentarlo así, AP perdió las elecciones. Esa lectura dejó una enseñanza.



¿Dentro de AP se ha analizado el costo político de revisar el subsidio a los combustibles?



Hemos conversado sobre el tema y no hay ningún cálculo político particular del movimiento de Gobierno. A pesar de lo duro que pueda ser, no se puede estar sobre la necesidad que tiene el país de asumir ciertas acciones para mejorar el tema del manejo económico. El frente de esa área analiza las medidas más oportunas, que tengan menor impacto en los sectores de menores ingresos. Es necesario analizar una adecuada focalización del subsidio en el tema de combustibles. Necesitamos tener primero los informes para saber el alcance de cada decisión, en términos de aportar al presupuesto nacional y a la liquidez en el manejo de la economía .



¿Hoy se tratará el pedido de juicio político a la ex canciller, María Fernanda Espinosa?



Sí. Se había solicitado un alcance del informe de la unidad técnica legislativa. Lo vamos a conocer hoy para tomar una decisión.



¿Cuál es su criterio sobre el Cpccs transitorio?



Creo que ayudó a ventilar las dificultades y anhelos ciudadanos que no recibieron una adecuada respuesta por los niveles institucionales. Inclusive, en alguno casos, el Consejo transitorio asumió decisiones que debieron ser tomadas por la Asamblea, como el caso del Consejo de la Judicatura y del Superintendente de Bancos.