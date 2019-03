Más electores, ausentismo y gasto en los consulados de EE.UU. y España

LEA TAMBIÉN

Marco Lascano no sufragará el 24 de marzo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El quiteño vive desde hace 10 años en Queens, uno de los cinco condados de Nueva York (EE.UU). Lo desalienta el desconocimiento de las funciones de esta entidad, calificada antes como “el quinto poder”.

Siete elecciones se han efectuado desde el 2006, cuando se instauró el voto en el exterior. En las primeras, la participación fue del 61% y desde entonces el ausentismo ganó terreno, con un promedio de 62,84%.



La reducción de este porcentaje es uno de los retos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios del próximo domingo, en el cual 395 957 ecuatorianos podrán votar en 46 países.



EL COMERCIO DATA analizó el expendio en difusión, recintos, capacitación, compensaciones, notificaciones a miembros de las juntas receptoras del voto, contratación de personal, servicio telefónico y courier, de cara a las elecciones del Cpccs en el exterior.



Se calculó el gasto promedio por persona para este 2019 con base en el número de electores de 37 países y se comparó con el porcentaje de ausentismo de las elecciones presidenciales del 2017.



España, EE.UU. e Italia concentran el 83,7% del gasto total destinado a la logística y promoción, que suma USD 2,65 millones, según el CNE.



En el país ibérico están empadronados 175 735 electores, la mayor cantidad de votantes, pero el ausentismo en sus siete oficinas consulares alcanzó el 66% hace dos años.



Para esa nación europea, el CNE destinó USD 1,13 millones, por lo que el gasto por votante es de USD 6,48.



En EE.UU., donde los ecuatorianos votan en 11 ciudades, el ausentismo fue del 72,7% y para este año se prevé 113 330 electores, con un gasto promedio por persona de USD 6,64. Para el país del norte se transfirió USD 752 588.



En el condado de Queens, donde reside Marco Lascano, está uno de los dos recintos electorales de Nueva York.



Sin tomar en cuenta el gasto de courier, esta ciudad estadounidense registra el mayor consumo en logística para los 36 413 votantes registrados. A esta le sigue Madrid, Murcia, Milán (Italia) y Málaga.



Lascano considera que no tiene suficiente información sobre los candidatos y tampoco los conoce, por esto optará por no votar. Aunque en TV internacional ha visto publicidad acerca de los comicios.



Zumak Flores, director de procesos en el exterior del CNE, explica que a través del proyecto Consulado móvil se informa sobre el sufragio y se facilitan trámites, como cambios de domicilio. Para esto se destinó cerca de USD 25 000.



Para la difusión de candidaturas, Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que se usaron los canales oficiales y se pautó en canales ecuatorianos con señal internacional.



Italia es el tercer país con más número de ecuatorianos: 50 066 y un gasto promedio por votante similar al de España y EE.UU., pero el ausentismo ha llegado al 53%.



A este país le sigue en gasto Inglaterra y Venezuela. En esta última nación, que acaba de afrontar pérdidas y saqueos millonarios por el apagón, se vota en Caracas y Valencia. Hay 11 656 nacionales y el gasto individual es de USD 5, pero con 50% de ausentes.



Flores reconoce que para asignar recursos, cada delegación elaboró un informe de requerimientos con base en el número de electores.



En donde más se invierte en promedio por persona-de acuerdo con el análisis de los datos- es en Cuba. Ahí se invierte USD 58,3 por cada uno de los 658 votantes registrados, pero tuvo 83,8% de ausentismo hace dos años.



Colombia y Canadá registran el menor gasto, pues no superan los USD 4 por ciudadano, pero también tienen altas ausencias de 61,7% y 57,5%.



Los tres rubros más fuertes de gasto son los recintos electorales, el courier y la contratación de personal operativo y técnico. Este último punto, según Flores, demanda una planificación, previamente aprobada por el Pleno del CNE.

Pero los datos revelan, por ejemplo, que Madrid y Murcia registran USD 63 000 cada una en personal, pero la primera tiene 66 084 votantes y la segunda, menos de la mitad. En Málaga hay 13 197 votantes y la contratación de personas suma USD 84 000.



Por otra parte, en jurisdicciones donde hay más electores se deben arrendar instituciones educativas o coliseos.



Para José Cabrera, consejero del CNE, para llegar a estos sitios, los migrantes deben recorrer grandes distancias y esto incide, junto con el hecho de que el voto es facultativo, en el alto nivel de ausentismo.

Entre las reformas al Código de la Democracia que se analizan está implementar el voto por Internet o postal para reducir el ausentismo. A lo mejor así, Lascano se anime a votar en próximas elecciones.