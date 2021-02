En elecciones presidenciales ¿quién pautó más en Facebook?

Facebook presentó el informe de gasto político que los candidatos de Ecuador han hecho en la red social, en donde detalla la inversión de los distintos aspirantes en publicidad electoral para los comicios generales de este domingo, 7 de febrero del 2021.

Entre el 4 de agosto del 2020 y 4 de febrero del 2021, según la plataforma, se han hecho 29 219 anuncios con un gasto total de USD 1 661 456. En el listado constan presidenciables, candidatos a la Asamblea, organizaciones políticas y hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Aunque no estará en la papeleta electoral presidencial que recibirán 13 099 150 electores, Álvaro Noboa encabeza el listado de los políticos ecuatorianos que más ha invertido en publicidad en Facebook. El empresario bananero ha invertido USD 425 531 en 119 anuncios.



Tras Noboa, aparece en un segundo puesto con 2 448 anuncios el candidato presidencial de Creo-PSC, Guillermo Lasso, quien registra USD 412 187 en gasto. Y en tercer lugar, Xavier Hervas de la Izquierda Democrática con USD 66 319 en gastos y 155 anuncios.



Otras figuras que encabezan el top ten están Juan Fernando Velasco (USD 38 981), Andrés Arauz Galarza (USD 31 104), Mauricio Salem (USD 26 118), Daniel Noboa Azín (USD 25 896), Wilma Andrade (USD 20 897), Andrés Arauz Comunidad (USD 19 580) e Isidro Romero Carbo (USD 14 194).



En tanto, a nivel de provincias, Guayas es la jurisdicción desde la que más inversión se hizo: USD 382 272. En segundo lugar se ubica Pichincha con USD 287 959 y en tercer sitio, Manabí con USD 151 945. Después están Azuay, El Oro, Los Ríos y Santa Elena.



La campaña electoral culminó oficialmente a las 23:59 del 4 de febrero del 2021. Con ello, arrancó el silencio electoral de cara a las elecciones del domingo 7, en la que se eligió a un presidente, un vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.



Sin embargo, Daniel González, experto político, recordó que no hay disposición legal que regule el cumplimiento o no del silencio en las diversas redes sociales.



El analista explicó que la última reforma electoral llegó a regular hasta medios digitales, pero se aclaró que no son redes sociales. "Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2012, que establece que el CNE no puede regular las redes sociales, por lo que ahí únicamente cabe un llamado a que acaten el silencio electoral, todos los ciudadanos".