Ejecutivo respalda a exministra Verónica Espinosa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A criterio del Ejecutivo "no hay ningún motivo" para que siga adelante el proceso de juicio político que afronta Verónica Espinosa, exministra de Salud, indicó María Paula Romo, ministra del Interior.

En calidad también de secretaria encargada de Gestión de la Política, Romo subrayó que aunque la Asamblea deberá tomar sus decisiones, "el Gobierno considera que los temas que se están tratando, muchos han sido sacados de contexto".



"La exministra ha enfrentado una serie de intereses. Yo les invito a revisar, por ejemplo, el juicio por adulteración de más de ocho toneladas de fármacos que el Ministerio de Salud ganó como acusador particular. Creo que esa fue una acción muy importante. Así que pueden existir una serie de críticas, pero no creemos que existen ilegalidades", precisó.



Espinosa acudió ayer a la Comisión de Fiscalización para presentar sus descargos. Al cabo de cinco horas pidió que esta causa sea archivada, pues insistió en que no tiene fundamentos.



La exministra refutó los argumentos de los asambleístas Mae Montaño (exCreo) y Boris Estupiñán (PSC), quienes la acusan de haber incumplido con sus funciones en el cargo que ejerció entre enero de 2017 y junio de 2019.



Sostuvo que el control de la calidad de medicamentos, por ejemplo, no es una competencia directa del Ministerio de Salud, sino de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).



También que la actualización del cuadro básico de medicamentos depende de un Comité y no del titular del Ministerio de Salud. Y negó fallas en la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH.



La Comisión de Fiscalización de la Asamblea cerrará mañana la etapa de recepción de pruebas, previo a la elaboración del informe. El documento estará listo hasta el 18 de julio del 2019.