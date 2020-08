11 ejecutivas reconocidas con el premio Women to Watch Ecuador 2020

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 11 ejecutivas forman parte del Women to Watch Ecuador de este 2020. Siete profesionales del marketing, tres publicistas y una experta en comunicación conforman la nómina de mujeres que han sido reconocidas en la segunda edición, informó la revista digital Marketers el 19 de agosto del 2020.

Las ejecutivas Carla Barbotó, presidenta de Pacari; Tamara Espinosa, vicepresidenta de Marketing de De Prati; Carolina Koenig, vicepresidenta de Koenin Comunicación; María Cecilia Moscoso, directora de la revista Inhaus; Pamela Ormaza, gerenta de Marketing en Unilever; Cristina Páez, gerenta regional de Ipsos; Sandra Pérez, vicepresidenta de Mc Cann; Vita Puig, CEO de Sensia Marketing olfativo; Rosanna Queirolo, gerenta de GRQ Corporation; Cecilia Solá, gerenta de Norlop Thompson Asociados y Emilia Villamarín, subdirectora de Desarrollo de Mercado de Coca Cola, integran el grupo de ecuatorianas nominadas este año.



Ad Age y Adlatina entregaron el reconocimiento a las 11 profesionales, durante la segunda entrega del Women to Watch Ecuador, que reunirá a los exponentes más importantes de la industria de la comunicación y el marketing.



La plataforma Women to Watch entrega la distinción a mujeres líderes que aportan al crecimiento de la industria en el mundo. El reconocimiento muestra a la mujer dentro de su contexto profesional, su estilo de liderazgo y cómo ha trascendido y evolucionado su rol dentro de las organizaciones y en las sociedades de cada país.



Las 11 profesionales ecuatorianas se suman a los cientos de ejecutivas en todo el mundo que forman parte de Women to Watch, un reconocimiento que cumple 23 años, desde la primera entrega realizada en Estados Unidos.



Para la edición de este 2020, los organizadores del evento solicitaron a las ejecutivas que hablen del mejor consejo que han recibido, la frase de cabecera y las personas a las que más admiran.



Las ejecutivas citaron distintas experiencias de su vida personal y profesional, en donde destacan el esfuerzo diario para construir sus carreras.