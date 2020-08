A falta de mítines políticos, el espectáculo televisivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Supuestamente, en la ciudad de Milwaukee se iban a reunir los demócratas en la Convención Nacional Demócrata (CND) para nominar a Joe Biden como su candidato para la Presidencia y a Kamala Harris como su binomio. Pero este partido político ha preconizado el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la higiene para combatir la pandemia. Lo que debía ser un encuentro de multitudes, terminó en una colosal producción televisiva por internet, con la actriz Eva Longoria como la maestra de ceremonias y con un eslogan que no es otra cosa que las primeras palabras de la Constitución de Estados Unidos: “We the People” (nosotros, el pueblo).

Fue un streaming que intercalaba los discursos con videos que procuraban tocar las emociones de la audiencia. Era la estética política de campaña, con alta tecnología, que apela al civismo y al patriotismo. Así ocurrió cuando 50 niños y adolescentes de cada uno de los estados cantaron una versión del himno nacional propia de estos tiempos de pandemia: el gran coro interconectado.



Como el racismo fue uno de los temas más importantes, se tocó la muerte de George Floyd en uno de los tantos abusos policiales sobre la comunidad negra y que levantó protestas en todo el país. Hicieron un minuto de silencio (las cámaras enfocaban a las distintas casas donde estaban con las cabezas gachas) y luego, una banda de soul cantó sobre el creer en un mundo futuro, con el sol dorado del atardecer a sus espaldas.



Obviamente no faltó el predominio del discurso contra Trump. Con dos momentos importantes: la hija de un hombre que votó por Trump, que creyó en Trump, que no hizo caso al distanciamiento social, que se reunió con amigos en una gran parrillada, hasta que una semana después, cayó enfermo. “Era un hombre de 65 años que no tenía ninguna enfermedad sino la de creer en Donald Trump”.



Esa fue la tónica del inicio de esta extraña Convención: la mezcla de discursos y música.



Trump fue señalado como un hombre incapacitado para dirigir un país, que divide al país y por su culpa el país está herido.



Fue un constante contar de las historias de las personas que han sufrido la pandemia ya sea en su salud, en la economía, el miedo que se siente, la poca protección de parte del Gobierno. Y señalaban que las esperanzas de empatía, el saber cómo curar a una Nación y con la capacidad de unificarla están en Joe Biden.



Y no faltaron las figuras. No solamente fue Eva Longoria, estuvo la futbolista Megan Rapionoe. Y claramente los discursos de Bernie Sanders, el ícono del sector más radical entre los demócratas, y Michelle Obama, la carismática exprimera dama. Pero sobre todo, impactó que unas 10 personalidades del Partido Republicano (gobernadora, senadores, por ejemplo) lamentaran que el país estuviera en manos de un hombre como Trump y, en cambio, valoraban las virtudes de Biden para ocupar la Casa Blanca, pese a tener sus diferencias.