Educación en línea no implica avance en el cronograma fiscal, aclaró Ministra 

Las actividades que los alumnos del sistema fiscal realicen a través de la plataforma que está disponible desde este lunes 16 de marzo del 2020 no cuentan como avances en el cronograma escolar, aclaro en rueda de prensa la ministra de Educación, Monserrat Creamer.

Tras las disposiciones dadas en la noche del domingo 15 de marzo del 2020 por el presidente de la República, Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19, la consigna para la comunidad educativa es que tanto alumnos como docentes y administrativos se queden en casa. Estos últimos acudirán a las instituciones hasta este lunes y en adelante cumplirán con sus obligaciones a través de teletrabajo.



Creamer enfatizó en que las clases están suspendidas por los siguientes 21 días. Semana a semana –dijo- se evaluará la situación, de acuerdo con las disposiciones del COE nacional.



Mientras tanto, los estudiantes del sistema fiscal podrán acceder a la plataforma de Recursos Educativos del Ministerio de Educación para hacer refuerzos y prepararse a través de recursos educativos para cuando se retomen las clases presenciales, pero no implica seguir las clases habituales diarias. Así –señaló la titular de Educación- será más viable retomar el cronograma y el currículo. “Son plataformas de recursos pedagógicos para que adelanten y fortalezcan conocimientos”.



Para los estudiantes que no cuenten con acceso a Internet, Educación recomendó descargar el material que se encuentra en formato pdf en la plataforma y enviarlo, por ejemplo, a través de WhatsApp.



Para aquellas familias que no cuentan con dispositivos tecnológicos, Creamer señaló que se encuentran trabajando en la impresión de guías para docentes, padres y estudiantes, que se distribuirán en el transcurso de esta semana.



Además se transmitirán contenidos, con el mismo fin de refuerzo, a través de radio y televisión para que los chicos hagan actividades en sus casas y de esta manera estén preparados para retomar clases cuando sea posible.

Los contenidos disponibles en la plataforma son semanales y están distribuidos por asignatura y por día para los diferentes niveles y subniveles del sistema fiscal, con recomendaciones de actividades y tareas que los estudiantes pueden realizar, con acompañamiento de sus padres. Desde este lunes se encuentra el material hasta el viernes 20 de marzo.



Andrés Bedón, encargado del desarrollo de la plataforma del Ministerio de Educación, recomendó que se descarguen los archivos y que los padres realicen planificaciones de las actividades para evitar el colapso de la plataforma.

En total, la plataforma cuenta con 840 recursos digitales. Además de las actividades y tareas planificadas para que el estudiante refuerce conocimientos cada semana, se encuentran otros recursos como videos, podcast, fichas pedagógicas, recorridos virtuales por museos, entre otros.



La ministra Creamer señaló que trabajan en el desarrollo de videoconferencias para que pronto los docentes puedan asesorar a los alumnos en tiempo real.



Los estudiantes deberán guardar las actividades y tareas que realicen para entregarlas a sus docentes en el momento en que se disponga y que estos las incluyan en la evaluación.



Los planteles particulares con sus propias plataformas, que tengan capacidad y garanticen el acceso de todos sus alumnos a las mismas, podrán avanzar en sus cronogramas, dijo la ministra d Educación.