¿Cómo educar en casa, en Ecuador?

El Homeschooling o la posibilidad de que los niños se eduquen en casa, fuera de una institución educativa, está normado en Ecuador.

El Acuerdo Ministerial 067-13-A, del 8 de abril de 2013, que regula la aplicación de la opción Educación en Casa o Homeschooling está vigente.



Se encuentra en proceso de reformulación para, según la Cartera de Estado, ampliar la atención de los beneficiarios. En Ecuador no se puede conocer cuántos homeschoolers (niños y adolescentes que se educan en casa) hay. La modalidad está reconocida desde el 2009.



Pero según ese acuerdo, a esta oferta diferente a la educación a distancia, solamente pueden acceder chicos que hagan actividades extracurriculares, por las que representen al país; o con enfermedades comprobadas; migrantes; y quienes vivan lejos de escuelas.



¿Qué argumentan los padres de familia para conseguir la autorización?

Según la Cartera de Educación entre otros puntos: situación de migración de padres o representantes legales, por representaciones oficiales o ejecución de contratos de trabajos en un país extranjero; necesidad de transmitir valores y creencias; de satisfacer necesidades educativas específicas de sus hijos; evitar situaciones de violencia que se producen en la escuela; enfermedad del estudiante; y lograr un óptimo clima de entendimiento y unidad familiar.



¿Cómo se evalúa a estos estudiantes?



Según el acuerdo ministerial, los estudiantes de esta oferta educativa serán evaluados y promovidos de acuerdo a los procesos evaluativos previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento general y más normativas.



En caso de quedarse a exámenes supletorio, remedial y de gracia, tendrán la misma oportunidad que un estudiante que asiste a una institución.



Aunque, según el Ministerio, al ser la Educación en Casa una opción individualizada, se han evidenciado resultados positivos, demostrando avances académicos y por ende son promovidos al siguiente año sin problemas.



Por ahora, la normativa permite la educación en casa para los niños de primaria. No en secundaria, sin embargo, a través de preceptos constitucionales y de la Ley de Educación, a través de los que se garantiza a los padres el derecho a educar a sus hijos bajo sus conceptos, los padres siguen con la modalidad hasta el bachillerato.



Algunos padres utilizan opciones internacionales, como el colegio West River Academy, que entrega pases de año y asesora en lo legal, para que los chicos que acceden a Educación en Casa puedan luego ir a la universidad.



Este periódico se contactó con ese plantel de Estados Unidos, para conocer a cuántos ecuatorianos tienen inscritos. Pero respondieron que preferían no brindar más información.



Los padres de familia que acuden al Ministerio de Educación a reuniones, para hablar sobre Homeschooling, cuentan que entre las reformas a la normativa, se habla de ampliar la opción hasta el bachillerato.

En la Cartera indicaron que se busca que las direcciones distritales de Educación reciban los pedidos de autorización, ubiquen un colegio público o evalúen la propuesta de colegio privado, para el seguimiento y evaluación del alumno.