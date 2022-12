Ecuatoriana muere en la selva de Darién y deja a sus hijos en Panamá

María Cuyo, de 38 años, murió en su intento de llegar a Estados Unidos, mientras cumplía su travesía por la selva de Darién. Foto: Cortesía 1800 Migrante

Redacción Elcomercio.com

María Cuyo, de 38 años de edad, originaria de Zumbahua en la provincia de Cotopaxi, murió en su travesía hacia los Estados Unidos. El hecho ocurrió mientras cruzaba la selva de Darién.

Según información de 1800 Migrante, la compatriota iba acompañada de sus tres hijos, de 12, 9 y 6 años de edad, y de una amiga.

“Yo ni sabía que estaban viniendo, mas bien una hermana me comentó que mi esposa había salido hacia Estados Unidos con mis pequeños, yo hasta hablé con mi hijo hace unos días y no me dijo nada”, indicó Nelson Cuyo, padre de la víctima.

El compatriota pide a las autoridades ecuatorianas y panameñas que cuiden y ayuden a los niños, que los lleven al Ecuador para cuidarlos y también repatriar el cuerpo de María.

La Cruz Roja Internacional habría contactado al padre para iniciar el proceso de protección, el involucramiento de las autoridades ecuatorianas y panameñas es vital para cuidar el bienestar de los menores.

Cifras de migrantes ecuatorianos

Según cifras recogidas por 1800 Migrante, en lo que va de 2022 se ha informado de 15 fallecidos y 13 desaparecidos, de estos últimos, cinco son menores de edad.

Más de 7 077 migrantes ecuatorianos han sido detenidos, expulsados o deportados desde las fronteras de Estados Unidos solamente en octubre de 2022.

Más noticias relacionadas en:

Visita nuestros portales: