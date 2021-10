En Yachay se edificó sin permisos del Municipio de Urcuquí

José Luis Roasales (I)

Ninguna de las edificaciones que han sido levantadas en la Ciudad del Conocimiento Yachay cuenta con los permisos municipales correspondientes. Así lo asegura Tyrone Vega, alcalde del cantón Urcuquí, ubicado en el noroccidente de Imbabura.

La actual administración municipal ha realizado un inventario de este proceso constructivo que se empezó a configurarse desde el 2013. “En las dos administraciones anteriores ni si quiera fueron revisados y aprobados los diseños, que es competencia de los municipios”.

Hay edificaciones enfocadas al tema educativo, administrativo y salud. En la primera están 12 áreas que tiene en uso y ocupación la Universidad Yachay Tech.

Según Vega, hace tres meses notificaron a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el incumplimiento de las normas establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial. Ahí se establece que la multa asciende a USD 1,6 millones.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prepara un informe final con una investigación que realiza al proyecto Ciudad del Conocimiento. El 2 de octubre pasado, Integrantes de esta mesa legislativa hicieron un recorrido por las diferentes áreas.

Fernando Villavicencio, presidente de esta mesa legislativa, también se refirió a que la construcción de la infraestructura no tuvo permisos, lo cual es ilegal. Además, que los bienes no están aún a nombre de la Senescyt.

Como una alternativa de pago, el Municipio de Urcuquí ha planteado a la Senescyt un intercambio del monto de la deuda con un área de terreno de la Ciudad del Conocimiento.

El cabildo aspira levantar un proyecto multipropósito en el que constan obras como una terminal terrestre y un mercado mayorista.

La autoridad aseguró que mientras no se solucione esta problemática no extenderán a la Senescyt el certificado de no adeudar a la municipalidad. Ese uno de los requisitos para realizar las escrituras de las propiedades que están el polígono de Yachay.

“Esperamos que esta propuesta sea acogida para no entrar en un proceso de coactiva que nos faculta la Ley”.