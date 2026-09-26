Ceniza del volcán Sangay alcanzó los 900 metros este sábado 26 de septiembre

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El volcán Sangay registró una emisión de gases y ceniza que alcanzó los 700 metros sobre el nivel del cráter, según el último reporte de monitoreo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Ceniza del Sangay alcanzó los 900 metros

El Geofísico además informó este sábado 26 de septiembre de 2026 que la columna de ceniza se desplazó en dirección noroeste; sin embargo, la gencia Washington VAAC emitió dos reportes relacionados con emisiones que llegaron hasta 900 metros sobre el cráter y siguieron la misma dirección.

El monitoreo satelital también mostró actividad térmica. El sistema MIROVA-VIIRS detectó seis anomalías térmicas, mientras FIRMS registró 41 anomalías en las últimas 24 horas.

Informe Diario #Sangay N° 2026-252

sábado 26 de septiembre de 2026

Nivel de Actividad:

Superficial: Moderada

Tendencia Superficial: Sin cambio

Interna: Baja

Tendencia Interna: Sin cambio

Revisarlo en: https://t.co/RKMVvyUlsM pic.twitter.com/nd1IZ8jMs8 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 26, 2026

Lluvias podrían movilizar material acumulado en el Sangay

El informe señaló que se registraron lluvias en la zona del volcán, aunque no generaron flujos de lodo ni escombros.

Sin embargo, existe una advertencia: lluvias más intensas podrían remover el material acumulado en las laderas y generar flujos de lodo y escombros que descenderían hacia los ríos cercanos.

Durante la noche también se observó incandescencia a nivel del cráter y descenso de material incandescente, mientras el volcán permaneció mayormente cubierto por nubes. El volcán sigue en monitoreo constante, con una tendencia sin cambio y con un nivel de actividad moderado.

La actividad ocurre en medio de un nuevo periodo de vigilancia reforzada sobre el Sangay. Esta semana, el Instituto Geofísico informó sobre cambios en su actividad y decidió emitir reportes diarios.

El volcán atraviesa un proceso eruptivo que comenzó en 2019. En días recientes, las emisiones incrementaron nuevamente la posibilidad de caída de ceniza en sectores de Chimborazo, entre ellos Guamote, Cebadas y Riobamba.

Preguntas GEO

❓ ¿Qué altura alcanzó la emisión de ceniza del volcán Sangay?

La emisión alcanzó 700 metros sobre el nivel del cráter.

La columna estuvo acompañada de gases y se desplazó hacia el noroeste.

❓ ¿Hubo emisiones más altas en el volcán Sangay?

Sí. La agencia Washington VAAC reportó emisiones de hasta 900 metros.

Estas también se desplazaron hacia el noroeste.

❓ ¿Las lluvias provocaron lahares en el Sangay?

No se registraron lahares durante el periodo analizado.

Sin embargo, lluvias fuertes podrían movilizar material acumulado y generar flujos de lodo y escombros.

❓ ¿Qué actividad térmica se detectó en el Sangay?

Los sistemas satelitales detectaron varias anomalías térmicas.

MIROVA-VIIRS registró seis y FIRMS reportó 41 durante las últimas 24 horas.

❓ ¿Desde cuándo está en proceso eruptivo el volcán Sangay?

El actual proceso eruptivo comenzó en 2019.

Desde entonces registra episodios de emisión de gases, ceniza y material incandescente.