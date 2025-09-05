Desde 1532 el volcán Cotopaxi registra ciclos eruptivos. Su actividad más reciente se presentó en 2015 y entre 2022 y 2023.

Con ese antecedente, en 2024 empezó el proyecto Anticípate por el Cotopaxi, impulsado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), Plan Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Más noticias

Anticípate por el Cotopaxi muestra la erupción del volcán

El material educomunicacional en video recuerda que el Cotopaxi se levanta a 5 897 metros sobre el nivel del mar con su glaciar. Menciona que el volcán está activo desde la llegada de los españoles en 1532 y que presentó ciclos eruptivos en 1532, 1742, 1766, 1853 y 1875.

En todos esos eventos se registraron caídas de ceniza y descensos de lahares que causaron destrucción y crisis económicas. El video también menciona la actividad de 2015 y entre 2022 y 2023.

🌋 El Cotopaxi no solo es belleza natural: también es fuerza volcánica. Desde 1532 ha tenido cinco ciclos eruptivos que dejaron huella en la historia. Su actividad reciente entre 2015 y 2023 nos recuerda que debemos estar preparados.



📍 Infórmate y actúa:

🔗… pic.twitter.com/JCE1FJoqT0 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 5, 2025

Cotopaxi y los registros de la Secretaría de Riesgos

La Secretaría de Gestión de Riesgos informa que el Cotopaxi se encuentra sobre la Cordillera Oriental, a 35 km de Latacunga y a 45 km de Quito. Lo considera uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de sus erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y la cantidad de poblaciones expuestas.

La institución detalla que los episodios eruptivos ocurrieron en 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880. En esos periodos se produjeron lahares que siguieron el cauce de drenajes en zonas pobladas y provocaron pérdidas económicas.

Esta información le puede interesar: Cotopaxi y la urgencia de prevención ante erupciones

Impactos recientes de la erupción del volcán Cotopaxi

En la erupción de 1877 se registraron ceniza, gases, expulsión de grandes rocas y flujos piroclásticos. En posteriores erupciones se reportó afectación a la agricultura y la ganadería.

Durante la reactivación del 14 de agosto de 2015 se reportaron emisiones de ceniza que permanecieron en los pastos y el agua del ganado.

Eso redujo la producción de leche y causó afecciones respiratorias en los animales. Ese año se declaró alerta amarilla en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Napo, y Estado de Excepción en Machachi, Lasso y Mulaló.