Desde 1532 el volcán Cotopaxi registra ciclos eruptivos. Su actividad más reciente se presentó en 2015 y entre 2022 y 2023.
Con ese antecedente, en 2024 empezó el proyecto Anticípate por el Cotopaxi, impulsado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), Plan Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El material educomunicacional en video recuerda que el Cotopaxi se levanta a 5 897 metros sobre el nivel del mar con su glaciar. Menciona que el volcán está activo desde la llegada de los españoles en 1532 y que presentó ciclos eruptivos en 1532, 1742, 1766, 1853 y 1875.
En todos esos eventos se registraron caídas de ceniza y descensos de lahares que causaron destrucción y crisis económicas. El video también menciona la actividad de 2015 y entre 2022 y 2023.
Cotopaxi y los registros de la Secretaría de Riesgos
La Secretaría de Gestión de Riesgos informa que el Cotopaxi se encuentra sobre la Cordillera Oriental, a 35 km de Latacunga y a 45 km de Quito. Lo considera uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de sus erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y la cantidad de poblaciones expuestas.
La institución detalla que los episodios eruptivos ocurrieron en 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880. En esos periodos se produjeron lahares que siguieron el cauce de drenajes en zonas pobladas y provocaron pérdidas económicas.
Impactos recientes de la erupción del volcán Cotopaxi
En la erupción de 1877 se registraron ceniza, gases, expulsión de grandes rocas y flujos piroclásticos. En posteriores erupciones se reportó afectación a la agricultura y la ganadería.
Durante la reactivación del 14 de agosto de 2015 se reportaron emisiones de ceniza que permanecieron en los pastos y el agua del ganado.
Eso redujo la producción de leche y causó afecciones respiratorias en los animales. Ese año se declaró alerta amarilla en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Napo, y Estado de Excepción en Machachi, Lasso y Mulaló.