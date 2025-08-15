El Cotopaxi no es un volcán dormido. Este 14 de agosto de 2025 se cumplieron 10 años desde la erupción freática que marcó a miles de personas y que interrumpió un silencio de 138 años.

Aquel 14 de agosto de 2015, el coloso expulsó una columna de ceniza de casi 8 kilómetros de altura, según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), y recordó que su potencial destructivo sigue vigente.

Una década después, el Cotopaxi se presenta con una baja actividad eruptiva, tanto interna como superficial, pero con signos constantes de vida: emisiones de vapor, pequeños sismos y un glaciar que, aunque en 2025 ha ralentizado su derretimiento gracias a condiciones climáticas favorables, se ha reducido de los 21,80 km² que tenía en 1976 a 10,4 km² en 2024, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Entre enero y marzo de este año, las lluvias fueron 400% superiores al mismo periodo de 2024, lo que ha mitigado temporalmente el retroceso glaciar.

Estos datos, lejos de tranquilizarnos, deberían ser un llamado urgente a la prevención.

La historia y la ciencia son claras: el Cotopaxi volverá a tener una gran erupción, como advierte Patricia Mothes, jefa de Vulcanología del IG-EPN. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Y para ese momento, la preparación debe ser total.

La reactivación de 2015 dejó en evidencia que, aunque el monitoreo del volcán es uno de los más completos de Latinoamérica —con cámaras térmicas, detectores de gases, sensores sísmicos y transmisión de datos cada 30 segundos al IG-EPN—, la prevención social e institucional sigue siendo débil.

Los planes de contingencia se activan con la erupción, no antes. Los municipios y prefecturas actúan con la lógica de la emergencia, no de la prevención.

En 2022, una reactivación de menor intensidad volvió a probar que la vulnerabilidad persiste.

Pese a los aprendizajes, no hay todavía un sistema nacional plenamente coordinado que unifique protocolos, rutas de evacuación actualizadas, simulacros periódicos y planes claros para proteger no solo vidas humanas, sino infraestructura crítica, sistemas de agua y producción agrícola en zonas de riesgo.

En las faldas del Cotopaxi y en áreas aguas abajo del río Cutuchi viven y trabajan decenas de miles de personas expuestas a lahares, flujos piroclásticos y caída de ceniza.

Un estudio del IG-EPN estima que una erupción con características similares a la de 1877 afectaría a poblaciones en Cotopaxi, Pichincha y hasta Santo Domingo de los Tsáchilas. Lahares de esa magnitud podrían recorrer más de 100 km en pocas horas.

Los planes de prevención deben ser integrales y escalonados. A corto plazo, se requiere fortalecer la educación comunitaria sobre riesgos volcánicos y asegurar que las rutas de evacuación estén señalizadas y libres de obstáculos.

A mediano plazo, es indispensable consolidar centros de albergue y reforzar la infraestructura de salud y abastecimiento. A largo plazo, se deben planificar reubicaciones estratégicas y sistemas de alerta temprana que integren tecnologías móviles y geolocalización, como ya ocurre en países de alto riesgo volcánico.

En el siglo XXI, la prevención no puede depender solo de sirenas y altavoces.

La tecnología ofrece herramientas —desde aplicaciones con alertas inmediatas hasta simulaciones virtuales para capacitación— que Ecuador aún no ha adoptado de forma masiva.

Si algo ha demostrado el Cotopaxi es que la ciencia ya sabe mucho sobre su comportamiento; lo que falta es la voluntad política y social para actuar antes de que sea tarde.

El décimo aniversario de su última gran erupción no es una efeméride para la nostalgia. Es una advertencia que el país no debería ignorar.

El Cotopaxi seguirá ahí, majestuoso y paciente, pero en su interior guarda la energía suficiente para cambiar vidas y territorios en cuestión de horas. La preparación, entonces, no es opcional: es una obligación con el presente y el futuro de Ecuador.